Собьют 5000 самолетов "нажатием одной кнопки": что рассказал Кадыров о российской ПВО (видео)

Глава Чечни заявил, что "русские, которые контролируют ПВО," обещали уничтожить все цели в случае нарушения воздушного пространства России.

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Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров утверждал, что силы противовоздушной обороны РФ способны при необходимости сбить тысячи воздушных целей "нажатием одной кнопки". Об этом он сказал в эфире "ЧГТРК Грозный".

По словам Кадырова, он спрашивал у "русских, которые контролируют ПВО", об их действиях в случае вторжения самолета на территорию России.

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"Они ответили, что, если одновременно на нашу территорию вторгнутся 5000 самолетов, они собьют их всех нажатием одной кнопки, такие у них возможности. Настольно мощные у нас ПВО", — заявил чеченский лидер.

Кадыров о российской ПВО

Отметим, что 2 апреля БПЛА нанесли удар по предприятиях, расположенных на территории российской Республики Татарстан, в более чем 1000 километрах от линии фронта.

Атака дронов на Татарстан: что известно

Утром 2 апреля БПЛА атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака БПЛА на предприятия в Татарстане — спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

По информации OSINT-расследователя, дрон пролетел около 1 200 километров и ударил по оборудованию, расположенному посреди производственных цехов нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске в Татарстане. В 30 километрах к северо-востоку расположена еще одна точка, до которой добрались БПЛА — помещения для сборки "Шахедов".

На атаку отреагировал глава оборонного комитета Госдумы России Андрей Картаполов, заявив, что "беспредел с беспилотниками" закончится только тогда, когда ВС РФ оккупируют столицу Украины.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.