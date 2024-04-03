Альтернативи не буде: чи зможуть ЗСУ знищити залізницю РФ до Криму, — експерт

За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, знищити залізницю легше, ніж той же Кримський міст через Керченську протоку.

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Для руйнування залізниці, яку Росія будує на окупованій території, сухопутним коридором до Криму, не потрібно докладати багато зусиль. Про це "24 каналу" розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

За його словами, знищити залізницю легше, ніж той же Кримський міст через Керченську протоку. Так, залізниця розташована ближче. Крім того, для її ураження не потрібно стільки "вибухової речовини".

Тизенгаузен заявив, що будівництво залізниці — це додаткові витрати для Росії. Крім того, це ілюзія того, що це буде альтернативний шлях постачання, необхідний, якщо Кримський міст "втомиться". Щоправда, якщо "втомляться" і Кримський міст, і залізниця, то альтернатив не буде.

"Єдиний шлях буде тільки морем, є, наприклад, поромна переправа, але нею багато не навозишся, є залишки ВДК (великий десантний корабель), залишки, десь 5 штук, якими вони все ж таки час перевозять боєприпаси", — сказав експерт.

Також політтехнолог заявив, що для Сил оборони України дійсно легких цілей немає. Адже необхідна зброя, щоб стріляти по цілях.

"Добре, що зараз Європа прискорюється в процесі доставки зброї", — зауважив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про залізну дорогу РФ до окупованого Криму (дивитися з 6 хвилини)

Нагадаємо, ще в березні повідомлялося, що РФ будує залізницю до Криму. Залізниця з території РФ через Маріуполь, Бердянськ і вздовж узбережжя Азовського моря до Криму може стати лише логістичним забезпеченням російських військ на сході та півдні України, розповіли експерти Defense Express.

Також партизани "Атеш" повідомили, що ЗС РФ перекидають важку техніку в Криму. За даними підпілля, окупанти переміщують техніку на південь України для поповнення втрат після ударів українських FPV-дронів.