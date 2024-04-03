Хочуть відтіснити Захід: Росія розширює свій військовий вплив в Африці, — Бундесвер

За даними німецького генерала Бернда Шютта, основний намір Кремля — "заповнити прогалини, пов'язані з політикою безпеки".

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На тлі ведення повномасштабної війни в Україні Росія нарощує свій вплив в африканських державах. Про це заявив командувач оперативного командування Бундесверу Бернд Шютт, передає видання Tagesschau.

Згідно з його заявами, у світлі останніх військових переворотів у Західній Африці, Росія поступово збільшує свій вплив, зміщуючи роль західних і європейських держав.

Він зазначив, що присутність Росії формує зону, яка може простягатися від Атлантики до Червоного моря.

Генерал Бундесверу додав, що Росія активно демонструє свою військову присутність у Буркіна-Фасо та Малі. Крім того, спостерігаються ознаки зародження військового співробітництва в Нігері, Чаді, Судані та Лівії.

Згідно з його думкою, основною метою Росії є "заповнення прогалин у політиці безпеки".

"Мета полягає не в тому, щоб одним великим ударом переломити ситуацію, а в тому, щоб послідовно змінити її на свою користь і відтіснити вплив Заходу. Для цього Росія негайно і цілеспрямовано використовує відповідний вакуум", — заявив він.

Шютт зазначив, що військове втручання Росії не прагне до того, щоб відповідати західним стандартам стійкості, а скоріше спрямоване на заповнення значних прогалин в участі Заходу в справах відповідних країн.

Нагадаємо, що українські партизани з Херсонської області заявляють, що російські темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер".