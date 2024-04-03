Хотят оттеснить Запад: Россия расширяет свое военное влияние в Африке, — Бундесвер

По данным немецкого генерала Бернда Шютта, основное намерение Кремля — "заполнить пробелы, связанные с политикой безопасности".

Related video

На фоне ведения полномасштабной войны в Украине Россия наращивает свое влияние в африканских государствах. Об этом заявил командующий оперативным командованием Бундесвера Бернд Шютт, передает издание Tagesschau.

Согласно его заявлениям, в свете последних военных переворотов в Западной Африке, Россия постепенно увеличивает свое воздействие, смещая роль западных и европейских государств.

Он отметил, что присутствие России формирует зону, которая может простирается от Атлантики до Красного моря.

Генерал Бундесвера добавил, что Россия активно демонстрирует свою военную присутствие в Буркина-Фасо и Мали. Кроме того, наблюдаются признаки зарождающегося военного сотрудничества в Нигере, Чаде, Судане и Ливии.

Согласно его мнению, основной целью России является "заполнение пробелов в политике безопасности".

"Цель состоит не в том, чтобы одним большим ударом переломить ситуацию, а в том, чтобы последовательно изменить ее в свою пользу и оттеснить влияние Запада. Для этого Россия незамедлительно и целенаправленно использует соответствующий вакуум", — заявил он.

Шютт отметил, что военное вмешательство России не стремится к тому, чтобы соответствовать западным стандартам устойчивости, но скорее направлено на заполнение значительных пробелов в участии Запада в делах соответствующих стран.

Напомним, что украинские партизаны из Херсонской области заявляют, что российские темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС России на Днепре, штурмуя украинские позиции.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек личного состава. Туда входят бывшие наемники из ЧВК "Вагнер".