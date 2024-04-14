Без допомоги США ЗСУ не зможуть забезпечити захист від наступу російської армії, — ISW

Російські Збройні сили створюють резерви оперативного та стратегічного рівня, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні для підтримки наступу влітку.

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Армія РФ, навіть у разі неякісного оснащення, зможе почати наступ у разі затримки чи відсутності військової допомоги Україні з боку США. Про це йде мова у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нині діюча схема наступальних операцій росіян дає змогу елементам підрозділів, залучених до менш активних дій, відпочити та оновитися, у той час як інші підрозділи мали змогу відпочити та отримати підкріплення.

Надалі, продовжують експерти ISW, російська армія зможе активізувати свої зусилля на ще одному напрямку, внаслідок чого українські захисники будуть змушені перерозподілити власні оборонні ресурси вздовж всієї зони бойових дій, а також створили певні вразливості, якими російська армія може скористатися на свою користь.

У ISW додали, що армія РФ почала створювати резерви стратегічного і оперативного рівня, які можуть підтримувати поточні наступальні операції в Україні. Скоріше за все, мова йде про інструмент підтримки очікуваних весняно-літніх наступів. Проте співробітники інституту сумніваються, що ці резерви зможуть діяти як сили проникнення першого ешелону або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити великомасштабні механізовані атаки у 2024 році, поки в українських військових є можливість їм протидіяти.

Армія Росії, напевно, могла б скористатися цими резервами з метою доукомплектування чи посилення існуючих формувань та продовження виснажливих атак під керівництвом піхоти з випадковими обмеженими кидками механізованої техніки в обраному ними напрямку в ключові моменти.

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Проте у разі, якщо США будуть затримувати чи не відновлять надання допомоги Україні, внаслідок чого ЗСУ, як і раніше, не буде вистачати необхідної артилерії і, зокрема, боєприпасів для протиповітряної оборони, російські війська, навіть попри погану навченість та оснащення, все ж таки зможуть успішно проводити наступ.

13 квітня стало відомо, що під час літнього наступу російська армія буде прагнути не захопити нові території, а розчавити бойовий дух українців. На думку колишнього командира Командування Об'єднаних сил Великої Британії Річарда Берронса, є "серйозний ризик" того, що Україна нібито може програти війну вже цього року.

Також 12 квітня у США заявили про відсутність плану "Б" щодо допомоги Україні, якщо Конгрес не проголосує за запропонований Джо Байденом пакет військової допомоги Києву у розмірі 60 мільярдів доларів.