Без помощи США ВСУ не смогут обеспечить защиту от наступления российской армии, — ISW

Российские Вооруженные силы создают резервы оперативного и стратегического уровня, способные поддерживать текущие наступательные операции в Украине для поддержки наступления летом.

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Армия РФ, даже в случае некачественного оснащения, сможет начать наступление в случае задержки или отсутствия военной помощи Украине со стороны США. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ныне действующая схема наступательных операций россиян позволяет элементам подразделений, привлеченных к менее активным действиям, отдохнуть и обновиться, в то время как другие подразделения имели возможность отдохнуть и получить подкрепление.

В дальнейшем, продолжают эксперты ISW, российская армия сможет активизировать свои усилия на еще одном направлении, в результате чего украинские защитники будут вынуждены перераспределить собственные оборонительные ресурсы вдоль всей зоны боевых действий, а также создали определенные уязвимости, которыми российская армия может воспользоваться в свою пользу.

В ISW добавили, что армия РФ начала создавать резервы стратегического и оперативного уровня, которые могут поддерживать текущие наступательные операции в Украине. Скорее всего, речь идет об инструменте поддержки ожидаемых весенне-летних наступлений. Однако сотрудники института сомневаются, что эти резервы смогут действовать как силы проникновения первого эшелона или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные механизированные атаки в 2024 году, пока у украинских военных есть возможность им противодействовать.

Армия России, наверное, могла бы воспользоваться этими резервами с целью доукомплектования или усиления существующих формирований и продолжения изнурительных атак под руководством пехоты со случайными ограниченными бросками механизированной техники в выбранном ими направлении в ключевые моменты.

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Однако в случае, если США будут задерживать или не возобновят предоставление помощи Украине, в результате чего ВСУ, как и раньше, не будет хватать необходимой артиллерии и, в частности, боеприпасов для противовоздушной обороны, российские войска, даже несмотря на плохую обученность и оснащение, все же смогут успешно проводить наступление.

13 апреля стало известно, что во время летнего наступления российская армия будет стремиться не захватить новые территории, а раздавить боевой дух украинцев. По мнению бывшего командира Командования Объединенных сил Великобритании Ричарда Берронса, есть "серьезный риск" того, что Украина якобы может проиграть войну уже в этом году.

Также 12 апреля в США заявили об отсутствии плана "Б" по помощи Украине, если Конгресс не проголосует за предложенный Джо Байденом пакет военной помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов.