Виробляє лише 4-5 ракет на місяць: скільки "Кинджалів" має на озброєнні Росія, — ГУР

Як розповів представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, однак зробити це вкрай складно.

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У Росії наразі може бути в арсеналі приблизно 80 ракет "Кинджал". Про це "24 каналу" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, щомісяця Росія може виробляти лише кілька таких ракет.

"У середньому 4–5 ракет на місяць", — сказав представник ГУР.

У матеріалі йдеться, що точний підрахунок ракет, якими Росія вдарила по Україні, проводять Повітряні сили ЗСУ.

Як розповів журналістам представник Повітряних сил Ілля Євлаш, теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, однак зробити це вкрай складно.

Він зазначив, що "Кинджал" — це дуже швидка ракета, яка злітає високо й атакує за балістичною траєкторією.

"Звичайно, що на такій швидкості досить складно вже вплинути на ракету, коли вона вже заходить на ударну траєкторію.", — розповів Євлаш.

За його словами, Україна потребує більшої кількості комплексів ЗРК Patriot, які включають в себе пускові установки і командні пункти. Євлаш заявив, що ЗРК SAMP/T, якщо вірити виробнику, теж може збивати "Кинджали", проте поки не було можливості перевірити це на практиці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ППО України стає дедалі більш дірявою, що дає Росії шанс завдати нищівних атак. Росія застосувала шість так званих гіперзвукових ракет "Кинджал", а Україна не змогла перехопити жодну з них. Серія атак минулого четверга була особливо руйнівною.