Білоруські військові передислокували системи ППО до російського кордону, — "Гаюн" (карта)

На думку OSINT-спеціалістів, білоруські військові занепокоїлись нездатністю російської ППО захистити повітряний простір на сході Білорусі.

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У середу, 24 квітня, стало відомо, що військовий підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі було переведено до білорусько-російського кордону у Климовицькому районі Могильовської області. Про це повідомляє у телеграм-каналі моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як уточнюють OSINT-спеціалісти, білоруські військові із 740-го зенітного ракетного полку розмістили свої системи ППО буквально у 5 кілометрах від кордону з Росією, в околицях села Федотова Буда.

Фото: Telegram

Причина передислокації, за словами спостерігачів, невідома, оскільки у тому регіоні, куди переведено підрозділ ППО, немає стратегічно важливих об’єктів, які конче необхідно прикривати від повітряних ударів. Єдиними цікавими з воєнного погляду об’єктами можуть вважатися лише цементний завод у Костюковичах і "Кричевцементношифер", що виробляє портландцемент.

"Припустимо, що через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам безпілотників білоруські військові всерйоз занепокоїлися прикриттям повітряного простору на сході Білорусі. Ймовірно, відпрацьовувати виконання завдань на "нових ділянках місцевості" і відправили 740-й полк", — розмірковують на каналі.

На озброєнні цього полку, який перебуває у складі Північно-Західного оперативного командування, — ЗРК "Оса-АКМ". Водночас "Гаюн" нагадує, що основні підрозділи ППО ЗС Білорусі розміщуються у західній і центральній частинах країни. На сході лише біля Бобруйська дислокується 147-й зенітний ракетний полк і відтепер 740-й.

OSINT-експерти підкреслюють, що можливою причиною переміщення систем ППО є зовсім інший, поки що невідомий фактор.

Нагадаємо, що раніше військові системи ППО Збройних сил Білорусі були переведені до Єльського району з метою прикриття Мозирського нафтопереробного заводу.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що країна готується до війни попри те, що "не хоче воювати", а заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктор Тумар заявив, що білоруськими фахівцями розробляється власна лазерна зброя.

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Нагадаємо, Фокус писав: Лукашенко пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України. Він оцінив кількість українських сил на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.

Також білоруський політик заявив, що лідер Кремля Володимир Путін не підпише "мирний" договір із президентом України Володимиром Зеленським після 20 травня. За словами Лукашенка, російський президент не захоче підписувати договір із президентом, в якого нібито закінчаться повноваження.