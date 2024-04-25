Захистить від російської ППО: Польща закупила новітні ракети AARGM-ER для своїх F-35

Загалом польські повітряні сили отримають 360 протирадіолокаційних ракет AARGM-ER підвищеної дальності. А вартість потенційного контракту становить 1,275 млрд доларів.

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Державний департамент США погодився продати Польщі протирадіаційні ракети нового покоління AARGM-ER, для розміщення їх на винищувачах F-35A. Це рішення покликане захистити польські літаки від загроз з боку передових російських систем ППО. Про це 25 квітня повідомили в Defence 24.

Загалом до пакета включено 360 протирадіолокаційних керованих ракет підвищеної дальності AARGM-ER і вісім запасних модулів наведення та управління. Також польським силам буде надано послуги технічної та логістичної підтримки та інші допоміжні елементи.

"Загальна максимальна вартість потенційного контракту становить 1,275 мільярда доларів. Виконавцем контракту буде компанія Northrop Grumman", — уточнили оглядачі.

Переваги AARGM-ER

Зазначається, що метою створення ракети AARGM-ER була розробка протирадіолокаційної ракети, яка за швидкістю і дальністю дії значно перевершувала б ракету AGM-88E AARGM, що випускається з 2012 року. Водночас було вирішено використовувати систему наведення, що застосовується в попередньому варіанті, яка складається з цифрової пасивної радіолокаційної головки, активного міліметрового радара і системи INS/GPS. Це стосується й електронних компонентів нової ракети.

Протирадіолокаційних керованих керованих ракет підвищеної дальності AARGM-ER

Водночас AARGM-ER має в конструкції низку змін — нові крила, теплозахисний екран, твердопаливний ракетний двигун та органи управління в задній частині фюзеляжу. Це дало змогу інтегрувати ракету в F-35, розмістивши її у внутрішніх відсіках літака, що вкрай важливо для стелс-винищувачів із низькою ЕПР (ефективна площа розсіювання).

Крім того, новий двигун ракети дав змогу домогтися більшої швидкості польоту, порівняно з AGM-88E. Згідно з даними Командування авіаційних систем ВМС (NAVAIR), нова ракета досягає швидкості вище 2 Маха.

Нагадаємо, торік США схвалив потенційний продаж тисяч ракет союзникам по НАТО Фінляндії, Литві та Великій Британії на загальну суму в 1,55 млрд доларів. Серед озброєння, поставленого союзникам, і протирадіолокаційні ракети AARGM-ER.