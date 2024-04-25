Защитит от российской ПВО: Польша закупила новейшие ракеты AARGM-ER для своих F-35

Всего польские воздушные силы получат 360 противорадиолокационных ракет AARGM-ER повышенной дальности. А стоимость потенциального контракта составляет 1,275 млрд долларов.

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Государственный департамент США согласился продать Польше противорадиационные ракеты нового поколения AARGM-ER, для размещения их на истребителях F-35A. Данное решение призвано защитить польские самолеты от угроз со стороны передовых российских систем ПВО. Об этом 25 апреля сообщили в Defence 24.

Всего в пакет включены 360 противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER и восемь запасных модулей наведения и управления. Также польским силам будут предоставлены услуги технической и логистической поддержки и другие вспомогательные элементы.

"Общая максимальная стоимость потенциального контракта составляет 1,275 миллиарда долларов. Исполнителем контракта будет компания Northrop Grumman", — уточнили обозреватели.

Преимущества AARGM-ER

Отмечается, что целью создания ракеты AARGM-ER была разработка противорадиолокационной ракеты, которая по скорости и дальности действия значительно превосходила бы ракету AGM-88E AARGM, выпускаемой с 2012 года. В то же время было решено использовать систему наведения, применяемой в предыдущем варианте, которая состоит из цифровой пассивной радиолокационной головки, активного миллиметрового радара и системы INS/GPS. Это касается и электронных компонентов новой ракеты.

Противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER

В то же время AARGM-ER имеет в конструкции ряд изменений — новые крылья, теплозащитный экран, твердотопливный ракетный двигатель и органы управления в задней части фюзеляжа. Это позволило интегрировать ракету в F-35, разместив ее во внутренних отсеках самолета, что крайне важно для стелс-истребителей с низким ЭПР (эффективная площадь рассеивания).

Кроме того новый двигатель ракеты позволил добиться большей скорости полета, по сравнению с AGM-88E. Согласно данным Командования авиационных систем ВМС (NAVAIR), новая ракета достигает скорости выше 2 Маха.

Напомним, в прошлом году США одобрил потенциальную продажу тысяч ракет союзникам по НАТО Финляндии, Литве и Великобритании на общую сумму в 1,55 млрд долларов. В числе вооружения, поставленного союзникам, и противорадиолокационные ракеты AARGM-ER.