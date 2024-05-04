РФ вдарила по Харкову "шахедами": серед постраждалих є дитина (відео)

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, постраждалих дитину 2010 року народження і жінку госпіталізовано, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.

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У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків ударними дронами Shahed. Унаслідок удару постраждали чотири людини. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основ'янському районі міста Харків. Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.

"Рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами", — написав він.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

"Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації", — написав він.

Зазначимо, що мер Харкова Ігор Терехов підтвердив два "прильоти" по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На місці одного з влучень було виявлено масштабну пожежу.

ЗС РФ вдарили по Харкову

Також нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували посилення атак ЗС Росії по Одесі балістикою. Представник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук підтвердив, що окупанти раніше вже атакували балістичними ракетами з касетною бойовою частиною Одесу, але не в людних місцях.