Не відмовилася від своїх цілей: в ISW оцінили готовність РФ до справжніх переговорів щодо України

За словами аналітиків, Кремль регулярно симулює інтерес до переговорів. Це є частиною інформаційної операції проти Заходу.

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Росія все ще збирається завоювати нові території України, а також зруйнувати українську державність та ідентичність. Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 травня йдеться про те, що в західних ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що глава Кремля Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні вогню в Україні та переговорах. Однак, як зазначається, риторика Москви і військові дії російської армії вказують на те, що РФ, як і раніше, не зацікавлена в по-справжньому змістовних переговорах і врегулюванні конфлікту.

За словами аналітиків, у західних ЗМІ з'являються також суперечливі повідомлення від анонімних американських чиновників. Одні говорять про те, що Путін нібито готовий до переговорів, інші ж не можуть підтвердити цю інформацію.

У ISW повідомили, що Кремль регулярно симулює інтерес до переговорів. Це є частиною інформаційної операції проти Заходу. Аналітики не можуть підтвердити істинність повідомлень ЗМІ про те, що Москва нібито дійсно готова до переговорів. Ба більше, такі повідомлення різко контрастують з офіційною риторикою та діями Кремля.

Як повідомляється, в останні місяці російські війська провели наступальні операції, щоб домогтися значних оперативних успіхів. Ба більше, ЗС РФ хочуть завдати довгострокової шкоди військовим та економічним можливостям України.

"Ці військові операції дають змогу припустити, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги над Україною, ніж у будь-якому врегулюванні, яке негайно заморозило б лінію фронту", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у МЗС України пояснили, що стоїть за анонімними заявами про готовність Путіна заморозити війну. За словами глави відомства Дмитра Кулеби, очільник Кремля всіляко намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії, оскільки боїться його успіху.