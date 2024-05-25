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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Втрати РФ в Україні перевалали за 500 тисяч осіб, – дані Генштабу ЗСУ (фото)

втрати рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія також втратила понад 7600 танків, сотні одиниць ППО і тисячі одиниць бронетехніки.

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Загальні втрати російської армії в Україні перевалили за 500 000 осіб. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу ЗСУ від 25 травня.

З 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року втрати окупантів склали 500 080 осіб. Також у зведенні вказують, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних треба було скорегувати втрати ЗС РФ по безпілотних оперативно-тактичного рівня. Інші показники показані у звичайному режимі.

Втрати РФ на війні

втрати росії, рф втратила 500 тисяч військ Fullscreen
Список втрат російських окупантів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
  • Особовий склад — 500 080;
  • Танки — 7 650;
  • Бойові броньовані машини — 14 786;
  • Артилерійські системи — 12 929;
  • РСЗВ — 1 082;
  • засоби ППО — 814;
  • літаків — 356;
  • гелікоптерів — 326;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10414;
  • крилаті ракети — 2 209;
  • кораблі та катери — 27;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 608;
  • спеціальна техніка — 2 104.

Нагадаємо, 25 травня офіцер ЗСУ Ігор Лапін розповів, чи є загроза наступу РФ в Сумській області. Наразі вони часто намагаються проводити диверсійно-розвідувальні операції.

Також Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав зняти обмеження з України по ударах по російській території західною зброєю.