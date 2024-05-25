Втрати РФ в Україні перевалали за 500 тисяч осіб, – дані Генштабу ЗСУ (фото)
Окупаційна армія також втратила понад 7600 танків, сотні одиниць ППО і тисячі одиниць бронетехніки.
Загальні втрати російської армії в Україні перевалили за 500 000 осіб. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу ЗСУ від 25 травня.
З 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року втрати окупантів склали 500 080 осіб. Також у зведенні вказують, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних треба було скорегувати втрати ЗС РФ по безпілотних оперативно-тактичного рівня. Інші показники показані у звичайному режимі.
Втрати РФ на війні
- Особовий склад — 500 080;
- Танки — 7 650;
- Бойові броньовані машини — 14 786;
- Артилерійські системи — 12 929;
- РСЗВ — 1 082;
- засоби ППО — 814;
- літаків — 356;
- гелікоптерів — 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10414;
- крилаті ракети — 2 209;
- кораблі та катери — 27;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 608;
- спеціальна техніка — 2 104.
Нагадаємо, 25 травня офіцер ЗСУ Ігор Лапін розповів, чи є загроза наступу РФ в Сумській області. Наразі вони часто намагаються проводити диверсійно-розвідувальні операції.
Також Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав зняти обмеження з України по ударах по російській території західною зброєю.