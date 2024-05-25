Втрати РФ в Україні перевалали за 500 тисяч осіб, – дані Генштабу ЗСУ (фото)

Окупаційна армія також втратила понад 7600 танків, сотні одиниць ППО і тисячі одиниць бронетехніки.

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Загальні втрати російської армії в Україні перевалили за 500 000 осіб. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу ЗСУ від 25 травня.

З 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року втрати окупантів склали 500 080 осіб. Також у зведенні вказують, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних треба було скорегувати втрати ЗС РФ по безпілотних оперативно-тактичного рівня. Інші показники показані у звичайному режимі.

Втрати РФ на війні

Список втрат російських окупантів Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Особовий склад — 500 080;

Танки — 7 650;

Бойові броньовані машини — 14 786;

Артилерійські системи — 12 929;

РСЗВ — 1 082;

засоби ППО — 814;

літаків — 356;

гелікоптерів — 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10414;

крилаті ракети — 2 209;

кораблі та катери — 27;

підводні човни — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 608;

спеціальна техніка — 2 104.

Нагадаємо, 25 травня офіцер ЗСУ Ігор Лапін розповів, чи є загроза наступу РФ в Сумській області. Наразі вони часто намагаються проводити диверсійно-розвідувальні операції.

Також Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав зняти обмеження з України по ударах по російській території західною зброєю.