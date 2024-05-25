Потери РФ в Украине перевалили за 500 тысяч человек, — данные Генштаба ВСУ (фото)

Оккупационная армия также потеряла более 7600 танков, сотни единиц ПВО и тысячи единиц бронетехники.

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Общие потери российской армии в Украине перевалили за 500 000 человек. Об этом стало известно из сводки Генерального штаба ВСУ от 25 мая.

С 24 февраля 2022 года по 25 мая 2024 года потери оккупантов составили 500 080 человек. Также в сводке указывают, что из-за постоянного поступления уточненных разведывательных данных надо было скорректировать потери ВС РФ по беспилотным оперативно-тактического уровня. Другие показатели показаны в обычном режиме.

Потери РФ на войне

Список потерь российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Личный состав — 500 080;

Танки — 7 650;

Боевые бронированные машины — 14 786;

Артиллерийские системы — 12 929;

РСЗО — 1 082;

средства ПВО — 814;

самолетов — 356;

вертолетов — 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10414;

крылатые ракеты — 2 209;

корабли и катера — 27;

подводные лодки — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 17 608;

специальная техника — 2 104.

Напомним, 25 мая офицер ВСУ Игорь Лапин рассказал, есть ли угроза наступления РФ в Сумской области . Сейчас они часто пытаются проводить диверсионно-разведывательные операции.

Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения с Украины по ударам по российской территории западным оружием.