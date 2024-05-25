Потери РФ в Украине перевалили за 500 тысяч человек, — данные Генштаба ВСУ (фото)
Оккупационная армия также потеряла более 7600 танков, сотни единиц ПВО и тысячи единиц бронетехники.
Общие потери российской армии в Украине перевалили за 500 000 человек. Об этом стало известно из сводки Генерального штаба ВСУ от 25 мая.
С 24 февраля 2022 года по 25 мая 2024 года потери оккупантов составили 500 080 человек. Также в сводке указывают, что из-за постоянного поступления уточненных разведывательных данных надо было скорректировать потери ВС РФ по беспилотным оперативно-тактического уровня. Другие показатели показаны в обычном режиме.
Потери РФ на войне
- Личный состав — 500 080;
- Танки — 7 650;
- Боевые бронированные машины — 14 786;
- Артиллерийские системы — 12 929;
- РСЗО — 1 082;
- средства ПВО — 814;
- самолетов — 356;
- вертолетов — 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10414;
- крылатые ракеты — 2 209;
- корабли и катера — 27;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 608;
- специальная техника — 2 104.
Напомним, 25 мая офицер ВСУ Игорь Лапин рассказал, есть ли угроза наступления РФ в Сумской области . Сейчас они часто пытаются проводить диверсионно-разведывательные операции.
Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения с Украины по ударам по российской территории западным оружием.