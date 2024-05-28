У Швеції відтермінували плани щодо передавання Україні винищувачів Gripen: озвучена причина

Наприкінці лютого шведські депутати підтримали негайне постачання літаків Gripen. Переговори щодо цього питання Україна і Швеція почали у 2023 році.

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Швеція повідомила про призупинення планів щодо передачі Україні винищувачів Gripen в Україну, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. Про це повідомив голова шведського Міноборони Пол Йонсон, передає Reuters.

За його словами, низка країн, які мають намір передати Україні американські літаки F-16, наполегливо закликають Стокгольм почекати з системою Gripen.

Крім того, Йонсон зазначив, що це спричинене тим, що "основна увага зараз приділяється впровадженню системи F-16".

Варто зазначити, що Україна минулого року почала переговори зі Швецією щодо можливості отримання винищувачів Gripen. Влада скандинавської країни пообіцяла оцінити потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.

Наприкінці травня 2023 року у Швеції зробили дуже важливий крок на підтримку України, надавши дозвіл українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та включали пробні польоти.

Що відомо про винищувач Gripen

Gripen є багатоцільовим винищувачем, який розробила шведська компанія Saab. Його прийняли на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Gripen завоював популярність завдяки своїй маневровності, надійності та доступній ціні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Швеції повідомили про намір проаналізувати, чи вплине на обороноздатність відправлення літаків Україні, а також скільки часу треба буде для їхнього заміщення.

До того ж у жовтні того ж року шведський виробник показав передсерійний винищувач Gripen E для проходження випробувань. Збройні сили країни замовили виробництво літаків у найновішій версії.