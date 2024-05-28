В Швеции отсрочили планы по передаче Украине истребителей Gripen: озвучена причина

В конце февраля шведские депутаты поддержали немедленную поставку самолетов Gripen. Переговоры по этому вопросу Украина и Швеция начали в 2023 году.

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Швеция сообщила о приостановлении планов по передаче Украине истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16. Об этом сообщил глава шведского Минобороны Пол Йонсон, передает Reuters.

По его словам, ряд стран, которые намерены передать Украине американские самолеты F-16, настойчиво призывают Стокгольм повременить с системой Gripen.

Кроме того, Йонсон отметил, что это вызвано тем, что "основное внимание сейчас уделяется внедрению системы F-16".

Стоит отметить, что Украина в прошлом году начала переговоры со Швецией относительно возможности получения истребителей Gripen. Власти скандинавской страны пообещали оценить потенциал отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.

В конце мая 2023 года в Швеции сделали очень важный шаг в поддержку Украины, предоставив разрешение украинским пилотам пройти тренировки на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Что известно об истребителе Gripen

Gripen является многоцелевым истребителем, который разработала шведская компания Saab. Его приняли на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Gripen завоевал популярность благодаря своей маневренности, надежности и доступной цене.

Напомним, в сентябре 2023 года в Швеции сообщили о намерении проанализировать, повлияет ли на обороноспособность отправка самолетов Украине, а также сколько времени нужно будет для их замещения.

К тому же в октябре того же года шведский производитель показал предсерийный истребитель Gripen E для прохождения испытаний. Вооруженные силы страны заказали производство самолетов в новейшей версии.