Удари по Росії західною зброєю: у Зеленського розповіли, чи порушували ЗСУ заборону

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, потрібно вирішити проблему, адже дуже дивно спостерігати за тим, як окупанти створюють накопичення біля кордону, а потім заходять і починають тероризувати людей.

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Україна зараз продовжує вести активні переговори з союзниками з усього світу про те, щоб ті дозволили бити по території Росії своєю зброєю, яку отримують бійці ЗСУ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "24 каналу" розповів, чи порушував Київ цю заборону.

За його словами, зараз Сили оборони суворо дотримуються домовленостей із партнерами. Це стосується і нанесення ударів по ворожій території за допомогою західної зброї. Водночас в України є ракети і дрони власного виробництва, і в цьому разі бійці самі ухвалюють рішення, по якій території завдаються удари.

"Абсолютно законно Україна все робить, тому що це прописано у відповідних пунктах міжнародного права", — заявив Михайло Подоляк.

Найближчим часом поточні умови можуть змінитися, адже Київ веде переговори про те, щоб західні країни дозволили Силам оборони атакувати Росію їхньою зброєю, поставки якої тривають. Станом на 29 травня 11 країн уже дали добро, а трохи пізніше ця кількість зросла до 12.

Для ефективного ведення війни необхідно, щоб якомога більше країн пішли на такий крок і дозволили ЗСУ знищувати ворожі сили ще до того, як вони переступлять через державний кордон.

"Це треба робити, тому що це дивно. Ворог робить накопичення, а ти чекаєш, поки він зайде різати твоїх людей, а після цього ти вже маєш пряме бойове зіткнення. Коли твої люди мають це зупиняти, а не високоточна далекобійна зброя. Це нонсенс, враховуючи кількість ресурсу, який є в Росії. Тому ці переговори тривають", — продовжив Михайло Подоляк.

Водночас 29 травня радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україна раніше вже била по військових об'єктах на території Росії, використовуючи ракети Storm Shadow, бо мала на це дозвіл від Великої Британії.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що Данія дозволила застосовувати передані Україні F-16 для ударів по РФ. Після заяви глави МЗС Ларс Люкке Расмуссена, Данія фактично стала 12 державою світу, яка дозволила Україні бити своєю зброєю по території країни-агресора.

Також повідомлялося, якими можуть бути наслідки ударів західною зброєю по РФ. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, якби Київ отримав дозвіл, російську авіацію можна було б знищувати цілодобово в радіусі 100 км від кордону.