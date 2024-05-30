Удары по России западным оружием: у Зеленского рассказали, нарушали ли ВСУ запрет

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, нужно решить проблему, ведь очень странно наблюдать за тем, как оккупанты создают накопления возле границы, а потом заходят и начинают терроризировать людей.

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Украина сейчас продолжает вести активные переговоры с союзниками со всего мира о том, чтобы те позволили бить по территории России своим оружием, которое получают бойцы ВСУ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу" рассказал, нарушал ли Киев этот запрет.

По его словам, сейчас Силы обороны строго придерживаются договоренностей с партнерами. Это касается и нанесения ударов по вражеской территории при помощи западного оружия. При этом у Украины есть ракеты и дроны собственного производства и в этом случае бойцы сами принимают решение по какой территории наносятся удары.

"Абсолютно законно Украина все делает, потому что это прописано в соответствующих пунктах международного права", — заявил Михаил Подоляк.

В ближайшее время текущие условия могут измениться, ведь Киев ведет переговоры о том, чтобы западные страны разрешили Силам обороны атаковать Россию их оружием, поставки которого продолжаются. По состоянию на 29 мая 11 стран уже дали добро, а чуть позже это количество выросло до 12.

Для эффективного ведения войны необходимо, чтобы как можно больше стран пошли на такой шаг и позволили ВСУ уничтожать вражеские силы еще до того, как они переступят через государственную границу.

"Это надо делать, потому что это странно. Враг делает накопления, а ты ждешь, пока он зайдет резать твоих людей, а после этого ты уже имеешь прямое боестолкновение. Когда твои люди должны это останавливать, а не высокоточное дальнобойное оружие. Это нонсенс, учитывая количество ресурса, который есть у России. Поэтому эти переговоры продолжаются", — продолжил Михаил Подоляк.

В то же время, 29 мая советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина ранее уже била по военным объектам на территории России, используя ракеты Storm Shadow, потому что имела на это разрешение от Великобритании.

Напомним, 30 мая сообщалось, что Дания разрешила применять переданные Украине F-16 для ударов по РФ. После заявления главы МИД Ларс Люкке Расмуссен, Дания фактически стала 12 государством мира, которое позволило Украине бить своим оружием по территории страны-агрессора.

Также сообщалось, какими могут быть последствия ударов западным оружием по РФ. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, если бы Киев получил разрешение, российскую авиацию можно было бы уничтожать круглосуточно в радиусе 100 км от границы.