"Новий рівень у розвідці": авіаексперт пояснив переваги літаків Saab 340 для України

На думку Богдана Долінце, Україна матиме можливість запускати їх почергово, збільшивши таким чином безперервне виконання польотів до 10-14 годин.

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Два літаки дальнього радіолокаційного огляду Saab 340, які Україні передає Швеція, спостерігатимуть в одночасному польоті повітряний простір на відстань до 450 км в усіх напрямках. Про це Еспресо розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, це насправді історична подія, оскільки Україна до цього не мала власного флоту літаків дальнього радіолокаційного огляду.

"Фактично це новий рівень у розвідці щодо виявлення ворожих цілей, а також підтримки авіаційної галузі", — вважає він.

Також експерт пояснив, чому цих літаків повинно бути два. Богдан Долінце зауважив, що цей літак здатний виконувати завдання в повітрі протягом 6-7 годин, але після повинен пройти низку технічних регламентних робіт на землі.

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Тобто, маючи два таких літаки, існує можливість запускати їх почергово, збільшивши таким чином безперервне виконання польотів до 10-14 годин.

"Наступна важлива складова – кожен з цих літаків має кут огляду по 120-140 градусів в обидва боки, може бути до 150, але це залежить від умов. А щоб мати повністю покриття на 360 градусів, одночасно має літати щонайменше два літаки", — пояснив експерт.

Відповідно, зазначив Богдан Долінце, літаки бачитимуть вже увесь повітряний простір дальністю до 450 км у всіх напрямках. І будь-який ворожий літак або ракета не залишаться непоміченими.

Нагадаємо, що висотні літаки зі встановленими радарами — це нові можливості для України в тому, що стосується повітряних і морських цілей, але як вважають експерти, ці ДРЛС дуже вразливі.