"Новый уровень в разведке": авиаэксперт объяснил преимущества самолетов Saab 340 для Украины

По мнению Богдана Долинце, Украина будет иметь возможность запускать их поочередно, увеличив таким образом непрерывное выполнение полетов до 10-14 часов.

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Два самолета дальнего радиолокационного обзора Saab 340, которые Украине передает Швеция, будут наблюдать в одновременном полете воздушное пространство на расстояние до 450 км во всех направлениях. Об этом Эспрессо рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, это на самом деле историческое событие, поскольку Украина до этого не имела собственного флота самолетов дальнего радиолокационного обзора.

"Фактически это новый уровень в разведке по выявлению вражеских целей, а также поддержки авиационной отрасли", — считает он.

Также эксперт объяснил, почему этих самолетов должно быть два. Богдан Долинце заметил, что этот самолет способен выполнять задачи в воздухе в течение 6-7 часов, но после должен пройти ряд технических регламентных работ на земле.

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То есть, имея два таких самолета, существует возможность запускать их поочередно, увеличив таким образом непрерывное выполнение полетов до 10-14 часов.

"Следующая важная составляющая — каждый из этих самолетов имеет угол обзора по 120-140 градусов в обе стороны, может быть до 150, но это зависит от условий. А чтобы иметь полностью покрытие на 360 градусов, одновременно должно летать не менее двух самолетов", — пояснил эксперт.

Соответственно, отметил Богдан Долинце, самолеты будут видеть уже все воздушное пространство дальностью до 450 км во всех направлениях. И любой вражеский самолет или ракета не останутся незамеченными.

Напомним, что высотные самолеты с установленными радарами — это новые возможности для Украины в том, что касается воздушных и морских целей, но как считают эксперты, эти ДРЛС очень уязвимы.