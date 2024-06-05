У ГУР розказали, чи дійсно Путін ходить з бронежилетом

Раніше ЗМІ, з посиланням на джерела серед російських чиновників, повідомили, що Володимир Путін почав носити прихований бронежилет з міркувань безпеки.

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Російське видання The Moscow Times з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін став носити бронежилет за рекомендацією охорони. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію в коментарі АрміяInform.

За словами капітана Андрія Юсова, людина, яка схожа на Путіна, регулярно носить бронежилет.

"Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує принаймні останні 5 років", — заявив Юсов.

У публікації The Moscow Times повідомили, що президент РФ почав носити прихований бронежилет з 2023 року, бо так порадила Федеральна служба охорони та Служба безпеки президента. Чиновник зокрема наголосив, що 9 травня "начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті".

Раніше ЗМІ писали, що Володимир Путін може використовувати двійників, відправляючи їх замість себе на різні заходи. Німецьке видання Bild у квітні 2023 року проаналізувало, де саме побував справжній лідер країни-агресора, а де — його двійники.

Нагадаємо, прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що НАТО хоче продовжувати війну з РФ та пригрозив "наслідками" для Альянсу.