"Сіра зона": замкомбрига 65-ї ОМБР розповів про нинішню ситуацію у Роботиному на Запоріжжі

Попри всі складнощі, українські війська продовжують тримати оборону в окопах, оскільки у селищі вже не залишилося будинків.

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Розташоване на Запоріжжі селище Роботине стало "сірою зоною". Така ситуація склалася через брак у ЗСУ снарядів для оборони. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив заступник командира 65-ї окремої механізованої бригади Тарас Михальчук з позивним "Іспанець".

Зокрема, говорячи про ситуацію в Роботиному, заступник комбрига наголосив, що "населеного пункту як такого немає, він зник: це просто пряма ділянка — на ній можна поле орати". Водночас українські війська продовжують тримати оборону в окопах, оскільки будинків там уже немає.

"Свого часу тут була школа, до ста хат, церкви не було, вона в Новопокровці, де зараз ворог. Таке маленьке село. Роботине не захоплене, воно в "сірій зоні", там і наші сили є, і їхні", — повідомив Михальчук.

Військовий повідомив, що Роботине стало "сірою зоною" приблизно 13–17 травня. Боєць пояснив, що до цього призвів снарядний голод:

"По-перше, ви ж знаєте, що в нас снарядний голод, а для активних наступальних або оборонних дій потрібна артилерія. Якщо немає артилерії, то чим ми обороняємося? Живою силою, людьми. Все впирається у відсутність сил і засобів".

30 квітня стало відомо, що від села Роботине на Оріхівському напрямку залишилися суцільні руїни. Відповідні фото зруйнованого населеного пункту виклали в російському телеграм-каналі "Военный осведомитель".

До того ж 18 травня експерт Юліан Рьопке заявив про повторне захоплення села на Запоріжжі, яке звільнили у 2023 році. Однак військовослужбовець "Алекс" спростував цю інформацію.