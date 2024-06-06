"Серая зона": замкомбрига 65-й ОМБР рассказал о нынешней ситуации в Работино на Запорожье

Несмотря на все сложности, украинские войска продолжают держать оборону в окопах, поскольку в поселке уже не осталось домов.

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Расположенный в Запорожье поселок Работино стал "серой зоной". Такая ситуация сложилась из-за нехватки у ВСУ снарядов для обороны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель командира 65-й отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук с позывным "Испанец".

В частности, говоря о ситуации в Работино, заместитель комбрига подчеркнул, что "населенного пункта как такового нет, он исчез: это просто прямой участок — на нем можно поле пахать". При этом украинские войска продолжают держать оборону в окопах, поскольку домов там уже нет.

"В свое время здесь была школа, до ста домов, церкви не было, она в Новопокровке, где сейчас враг. Такое маленькое село. Работино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", — сообщил Михальчук.

Военный сообщил, что Работино стало "серой зоной" примерно 13-17 мая. Боец объяснил, что к этому привел снарядный голод:

"Во-первых, вы же знаете, что у нас снарядный голод, а для активных наступательных или оборонительных действий нужна артиллерия. Если нет артиллерии, то чем мы обороняемся? Живой силой, людьми. Все упирается в отсутствие сил и средств".

30 апреля стало известно, что от села Работино на Ореховском направлении остались сплошные руины. Соответствующие фото разрушенного населенного пункта выложили в российском телеграм-канале "Военный осведомитель".

К тому же 18 мая эксперт Юлиан Репке заявил о повторном захвате села в Запорожье, которое освободили в 2023 году. Однако военнослужащий "Алекс" опроверг эту информацию.