Гармата Leopard 2A6 має уразливість під час їзди: OSINT-ер назвав, що може статися (відео)

Українські екіпажі зазвичай перенавчалися на Leopard 2 з радянського танку, на якому стабілізатор вмикається лише за потреби через малий термін служби.

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Німецький танк Leopard 2A6 має вбудований стабілізатор гармати, який треба постійно вмикати інакше можуть зʼявитися пошкодження. Про це повідомляє OSINT-аналітик 2S7 Pion в Х (раніше Твіттер).

В ТікТок українські військові опублікували відео танка Leopard 2A6 з підписом "похоронне бюро виїжджає за орками". На кадрах машина їде з вимкненим стабілізатором гармати. Як стверджує аналітик, цей факт є помилкою з боку українського екіпажу, оскільки стабілізатор має працювати постійно.

"Дуже поширеною помилкою українських екіпажів Leo 2A6 є не ввімкнення стабілізатора гармати під час руху. Це може пошкодити компоненти гармати, хоча стабілізатор розрахований на роботу в режимі 24/7. Попри це, помилка є відносно поширеною", — стверджує 2S7 Pion.

Також він пояснив, що механізми гармати можуть отримати пошкодження при наїзді танку на вибоїну чи при будь-якому іншому зіткненню з нерівністю. Стабілізатор можна не вмикати лише за однієї умови — якщо башта буде повернута назад, а гармата закріплена до моторного відсіку.

На думку OSINT-ера, українські танкісти можуть по мʼязовій памʼяті не вмикати стабілізатор гармати, бо на деяких радянських танках стабілізатор має термін служби кілька годин. Зіткнення із нерівністю викликає навантаження на механізми гармати.

Нагадаємо, 27 травня Іспанія анонсувала постачання Україні 19 танків Leopard 2A4.

Раніше стало відомо, що Чехія купить понад сотню Leopard 2A8 та Leopard 2A4.