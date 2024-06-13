"Це огидно": у Байдена відреагували на усиновлення в РФ викрадених українських дітей

Радник президента США Джейк Салліван назвав "огидними та жахливими" дії російської влади. За його словами, українські діти мають бути зі своїми сім'ями в Україні.

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Вашингтон має у своєму розпорядженні нові та підтверджені дані щодо того, що влада РФ розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах з усиновлення. Радник президента США Джейк Салліван назвав дії Росії жахливими. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Це огидно і жахливо, — сказав Джейк Салліван. — Ці українські діти мають бути в Україні зі своїми сім'ями. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу".

Представник адміністрації президента Джо Байдена додав, що за час повномасштабного вторгнення російські війська та інші депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних осіб, серед них і діти. До всього іншого, він нагадав про слова американського президента про те, що РФ скоює в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності.

Салліван пообіцяв підтримувати народ України й допомагати захищатися від варварської загарбницької російської війни.

Нагадаємо, що в січні журналісти Reuters підтвердили викрадення української дівчинки головою партії "Справедлива Росія" і депутатом Держдуми Сергієм Мироновим. Миронов разом із дружиною Інною Варламовою прийняли за дочку українську дівчинку Маргариту Прокопенко. Її вивезли з окупованого Херсона.

Також повідомлялося, що в грудні минулого року британське видання Financial Times писало про те, що президент РФ Володимир Путін намірився вирішити демографічну проблему в РФ коштом України.