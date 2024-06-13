"Это отвратительно": у Байдена отреагировали на усыновление в РФ похищенных украинских детей

Советник президента США Джейк Салливан назвал "отвратительными и ужасными" действия российских властей. По его словам, украинские дети должны быть со своими семьями в Украине.

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Вашингтон располагает новыми и подтвержденными данными относительно того, что власти РФ размещают похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению. Советник президента США Джейк Салливан назвал действия Россий ужасными. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Это отвратительно и ужасно, — сказал Джейк Салливан. — Эти украинские дети должны быть в Украине со своими семьями. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа".

Представитель администрации президента Джо Байдена добавил, что за время полномасштабного вторжения российские войска и другие депортировали в РФ сотни тысяч украинских гражданских лиц, среди них и дети. Ко всему прочему, он напомнил о словах американского президента о том, что РФ совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности.

Салливан пообещал поддерживать народ Украины и помогать защищаться от варварской захватнической российской войны.

Напомним, что в январе журналисты Reuters подтвердил похищение украинской девочки главой партии "Справедливая Россия" и депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Миронов вместе с женой Инной Варламовой удочерили украинскую девочку Маргариту Прокопенко. Ее вывезли из оккупированного Херсона.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года британское издание Financial Times писало о том, что президент РФ Владимир Путин вознамерился решить демографическую проблему в РФ за счет Украины.