Не тільки ракети: США тестують далекобійні системи озброєння в Тихому океані

Важливим етапом випробувань став запуск безпілотника Vanilla UAS від компанії Platform Aerospace, який, незважаючи на сильну грозу, здійснив 27-годинний політ.

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Під час військових навчань Valiant Shield, що проводяться в Тихому океані під керівництвом ВМС, армія США випробувала нову систему високоточного далекобійного озброєння. У випробуваннях також використовували висотні зондувальні кулі та новий безпілотник для розвідки і рекогносцировки. Про це 27 червня повідомили оглядачі Defense One.

Йдеться про балістичні ракети PrSM, які були запущені з автономної багатодоменної пускової установки Autonomous Multi-domain Launcher (AML), а також про висотні аеростати і безпілотники Vanilla Ultra-Long Endurance Unmanned Aircraft System.

Тихоокеанська армія США спільно з відділом досліджень та експериментів і компанією Aerostar Industries запустили з острова Гуам висотні аеростати й безпілотний літальний апарат Vanilla UAS. Цей безпілотник здійснив 27-годинний політ, незважаючи на сильну грозу.

БПЛА Vanilla UAS: що відомо

Безпілотник Vanilla UAS розроблений компанією Platform Aerospace. Цей дрон має унікальні характеристики, включно з рекордною тривалістю польоту і високою вантажопідйомністю.

Цей БПЛА здатний залишатися в повітрі понад 8 днів без дозаправлення, що є світовим рекордом для безпілотних апаратів із двигуном внутрішнього згоряння. Цей рекорд було встановлено в жовтні 2021 року, коли дрон пролетів 12 200 миль за 8 днів, 50 хвилин.

Дрон здатний нести близько 68 кг корисного вантажу, що дає змогу використовувати різноманітні сенсори та обладнання для різних завдань. Але ключовою особливістю апарату є виконання завдань в умовах екстремальних погодних умов і віддалених регіонах, включно з Арктикою.

Оцінка командування

Начальник оперативного відділу Тихоокеанського з'єднання сухопутних військ США бригадний генерал Джеффрі Ван Антверп зазначив, що під час запуску нових ракет дальнього радіусу дії біля узбережжя Палау "все пройшло просто фантастично". Це був перший запуск такого роду за межами континентальних Сполучених Штатів.

Водночас воєначальник наголосив на ефективності установок AML, які "потенційно навіть не потребують людини і можуть управлятися різними способами".

"У них є автономні функції, коли вони можуть просто автономно рухатися за заздалегідь запрограмованими шляховими точками. Ними можна керувати дистанційно, і вони можуть бути пов'язані з іншими системами. Системи заповнюють те, що ми вважаємо прогалиною в нашому потенціалі і вразливістю в потенціалі противника. Загалом, маса можливостей. ", — пояснив Ван Антверп.

За його словами, навчання дали змогу краще зрозуміти спільні вимоги, особливо вимоги ВПС, які продовжують розробляти свою концепцію маневреного бойового застосування, і перевірити архітектуру зв'язку.

Нагадаємо, в листопаді минулого року повідомлялося, що США мають намір розгорнути в Тихоокеанському регіоні нові комплекси Typhon з ракетами середньої дальності Tomahawk і SM-6. Розміщення зумовлене зусиллями зі стримування Китаю від вторгнення на Тайвань.