Не только ракеты: США тестируют дальнобойные системы вооружения в Тихом океане

Важным этапом испытаний стал запуск беспилотника Vanilla UAS от компании Platform Aerospace, который, несмотря на сильную грозу, совершил 27-часовой полет.

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В ходе военных учений Valiant Shield, проводимых в Тихом океане под руководством ВМС, армия США испытала новую систему высокоточного дальнобойного вооружения. В испытаниях также использовались высотные зондирующие шары и новый беспилотник для разведки и рекогносцировки. Об этом 27 июня сообщили обозреватели Defense One.

Речь идет о баллистических ракетах PrSM, которые были запущены с автономной многодоменной пусковой установки Autonomous Multi-domain Launcher (AML), а также о высотных аэростатах и беспилотниках Vanilla Ultra-Long Endurance Unmanned Aircraft System.

Тихоокеанская армия США совместно с отделом исследований и экспериментов и компанией Aerostar Industries запустили с острова Гуам высотные аэростаты и беспилотный летательный аппарат Vanilla UAS. Этот беспилотник совершил 27- часовой полет, несмотря на сильную грозу.

БПЛА Vanilla UAS: что известно

Беспилотник Vanilla UAS разработанным компанией Platform Aerospace. Этот дрон обладает уникальными характеристиками, включая рекордную продолжительность полета и высокую грузоподъемность.

Данный БПЛА способен оставаться в воздухе более 8 дней без дозаправки, что является мировым рекордом для беспилотных аппаратов с двигателем внутреннего сгорания. Этот рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда дрон пролетел 12 200 миль за 8 дней, 50 минут.

Дрон способен нести около 68 кг полезного груза, что позволяет использовать разнообразные сенсоры и оборудование для различных задач. Но ключевой особенностью аппарата является выполнение задач в условиях экстремальных погодных условий и удаленных регионах, включая Арктику.

Оценка командования

Начальник оперативного отдела Тихоокеанского соединения сухопутных войск США бригадный генерал Джеффри Ван Антверп отметил, что при запуске новых ракет дальнего радиуса действия у побережья Палау "все прошло просто фантастически". Это был первый запуск такого рода за пределами континентальных Соединенных Штатов.

При этом военачальник подчеркнул эффективность установок AML, которые "потенциально даже не нуждаются в человеке и могут управляться различными способами".

"У них есть автономные функции, когда они могут просто автономно двигаться по заранее запрограммированным путевым точкам. Ими можно управлять дистанционно, и они могут быть сопряжены с другими системами. Системы заполняют то, что мы считаем пробелом в нашем потенциале и уязвимостью в потенциале противника. В общем, масса возможностей. ", — пояснил Ван Антверп.

По его словам, учения позволили лучше понять совместные требования, особенно требования ВВС, которые продолжают разрабатывать свою концепцию маневренного боевого применения, и проверить архитектуру связи.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что США намерены развернуть в Тихоокеанском регионе новые комплексы Typhon с ракетами средней дальности Tomahawk и SM-6. Размещение обусловлено усилиями по сдерживанию Китай от вторжения на Тайвань.