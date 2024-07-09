Туреччина має намір випускати українські авіадвигуни за ліцензією: які перспективи

Рішення зумовлене складнощами поставок комплектуючих з України. За словами гендиректора компанії TAI Мехмета Деміроглу, в цьому питанні було досягнуто великого прогресу.

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Туреччина продовжує використовувати у своїх системах озброєння українські двигуни, хоча на сьогодні отримувати комплектуючі з України вельми непросто. У зв'язку з цим Туреччина має намір порушити питання про виробництво таких двигунів за ліцензією. Про це 9 липня повідомили оглядачі Defense Express.

Генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу підтвердив продовження постачання українських авіаційних двигунів у Туреччину, попри складнощі, пов'язані з поточною міжнародною обстановкою. Він зазначив, що отримання комплектуючих з України пов'язане з труднощами, однак це не заважає продовженню співпраці.

Турецькі зразки з українськими двигунами

Зокрема, українські двигуни використовуються в новому ударному безпілотнику Anka-III, призначеному для глибоких ударів і придушення ППО противника. БПЛА може розвивати крейсерську швидкість до 463 км/год і максимальну до 787 км/год.

Туреччина також активно використовує українські двигуни у своїх вертольотах, включно з ударним ATAK-II і багатоцільовим T-925. Причому рішення про використання українських двигунів було ухвалено через відсутність відповідних аналогів серед турецьких виробників.

Крім того, того ж 2021 року сторони підписали угоду на постачання першої партії з 14 турбовальних моторів ТВ3-117ВМА-СБМ1, і на сьогодні умови контракту виконуються.

"Варто згадати, що українськими двигунами оснащено низку безпілотних літальних апаратів серії Bayraktar, а саме Akinci з турбогвинтовим АІ-450Т", — пишуть оглядачі.

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У Туреччині створили новий Bayraktar з українським двигуном (фото)

Водночас, як зазначив Деміроглу, у питанні локального виробництва за ліцензією між українськими та турецькими партнерами "було досягнуто великого прогресу". Таким чином, Туреччина насамперед прагне максимального рівня інтеграції власних розробок у своє озброєння, підсумували автори публікації.

Раніше повідомлялося, що Україна планує в перспективі закупити турецькі винищувачі KAAN 5 покоління. Як заявив у лютому посол України в Анкарі Василь Боднар, українські інженери також працюють у програмі створення двигуна для цього літака.