Цілодобові штурми та використання FPV: як ЗС РФ активізувалися в районі Покровська (карта)

На Покровському напрямку спостерігається найбільша кількість бойових зіткнень. За словами речниці 47-ї ОМБр Анастасії Блищик, ворог іде на штурм однієї групою, а після її знищення направляє другу, пʼяту, пʼятнадцяту.

Related video

На Покровському напрямку Донецької області спостерігається складна ситуація. Збройні сили Російської Федерації не припиняють штурмувати за допомогою піхоти. Про це повідомила речниця 47-ї ОМБр Анастасія Блищик в ефірі "Еспресо".

"На Покровському напрямку дуже складна ситуація, і як інформує Генштаб, найбільше бойових зіткнень саме на нашому відрізку", — сказала Анастасія Блищик.

Вона зауважила, що окупанти активно штурмують піхотою, також зафіксовані поодинокі випадки застосування армією РФ техніки на фронті. Проте воїни 47-ї ОМБр, оператори FPV-дронів, екіпажі Bradley продуктивно працювали та "попалили ворожу техніку".

За словами Блищик, протягом другої половини квітня та в травні бригадою було знищено близько 250 одиниць бронетехніки ЗС РФ. Тому окупанти більше йдуть в піхотні штурми, йдеться про малі та великі групи, коли росіяни лізуть по 15-25 осіб. Вона наголосила, що групи ворога ідуть одна за одною, продовжуючи "мʼясні" штурмові дії.

Крім цього, противник активізував використання FPV-дронів, які залітають у тил українських бійців. Зокрема, на Покровському напрямку наразі працює російський підрозділ, який спеціалізується на ударних БПЛА, які запускаються або з Очеретиного, або Коксохіму. Оскільки це висота, противник має сприятливі умови для цього. У відповідь працюють українські оператори ударних дронів, переважно вони завдають удари по піхоті, а вночі по тилу ворога.

Речниця додала, що росіяни цілодобово здійснюють активні штурмові дії. Ця ніч була спокійною через дощову погоду, під час якої не літали БПЛА. В інші ж дні противник проводить цілодобові штурми. Блищик зазначила, що йде одна група, її знищують, а за нею друга, пʼята, пʼятнадцята. Ба більше, ЗС РФ підтримують штурмові групи за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронам.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, 9 липня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в напрямку Покровська на Донбасі. Так, противник мав успіх біля Воздвиженки, Лозуватського, Прогресу та Новоселівки Першої.

8 липня офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що ЗС РФ активно штурмують на Покровському напрямку. За його словами, кількість штурмів було збільшено майже вдвічі за останні півтора тижня.