Круглосуточные штурмы и использование FPV: как ВС РФ активизировались в районе Покровска (карта)

На Покровском направлении наблюдается наибольшее количество боевых столкновений. По словам пресс-секретаря 47-й ОМБр Анастасии Блищик, враг идет на штурм одной группой, а после ее уничтожения направляет вторую, пятую, пятнадцатую.

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На Покровском направлении Донецкой области наблюдается сложная ситуация. Вооруженные силы Российской Федерации не прекращают штурмовать с помощью пехоты. Об этом сообщила пресс-секретарь 47-й ОМБр Анастасия Блищик в эфире "Эспрессо".

"На Покровском направлении очень сложная ситуация, и как информирует Генштаб, больше всего боевых столкновений именно на нашем отрезке", — сказала Анастасия Блищик.

Она отметила, что оккупанты активно штурмуют пехотой, также зафиксированы единичные случаи применения армией РФ техники на фронте. Однако воины 47-й ОМБр, операторы FPV-дронов, экипажи Bradley продуктивно работали и "попалили вражескую технику".

По словам Блищик, в течение второй половины апреля и в мае бригадой было уничтожено около 250 единиц бронетехники ВС РФ. Поэтому оккупанты больше идут в пехотные штурмы, речь идет о малых и больших группах, когда россияне лезут по 15-25 человек. Она отметила, что группы врага идут одна за другой, продолжая "мягкие" штурмовые действия.

Кроме этого, противник активизировал использование FPV-дронов, которые залетают в тыл украинских бойцов. В частности, на Покровском направлении сейчас работает российское подразделение, которое специализируется на ударных БПЛА, которые запускаются или с Очеретино, или Коксохима. Поскольку это высота, противник имеет благоприятные условия для этого. В ответ работают украинские операторы ударных дронов, в основном они наносят удары по пехоте, а ночью по тылу врага.

Пресс-секретарь добавила, что россияне круглосуточно осуществляют активные штурмовые действия. Эта ночь была спокойной из-за дождливой погоды, во время которой не летали БПЛА. В другие же дни противник проводит круглосуточные штурмы. Блищик отметила, что идет одна группа, ее уничтожают, а за ней вторая, пятая, пятнадцатая, пятнадцатая. Более того, ВС РФ поддерживают штурмовые группы с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронам.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, 9 июля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в направлении Покровска на Донбассе. Так, противник имел успех у Воздвиженки, Лозоватского, Прогресса и Новоселовки Первой.

8 июля офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что ВС РФ активно штурмуют на Покровском направлении. По его словам, количество штурмов было увеличено почти вдвое за последние полторы недели.