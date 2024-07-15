Чи готується РФ до ескалації в прикордонні: у ТрО розповіли про ситуацію на Сумщині (відео)

Російські окупанти намагаються моніторити ситуацію в Сумській області та проводять інформаційно-психологічні операції. За словами речника 117-ї ОБрТрО Дмитра Лантушенка, ситуація складна, проте контрольована.

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Збройні сили Російської Федерації не накопичують свої сили та не готуються до ескалації на держкордоні з Сумською областю. Про це повідомив речник 117-ї ОБрТрО Дмитро Лантушенко в ефірі "Еспресо".

"Ситуація на кордоні в Сумській області дійсно дуже динамічно змінюється", — сказав Дмитро Лантушенко.

Він наголосив, що декілька тижнів тому фіксувалося збільшення кількості російських військ, а саме особового складу й техніки, тоді як нині, за даними розвідки й підрозділів Сил оборони, які працюють безпосередньо у цій зоні відповідальності, не можна констатувати того, що окупанти накопичують чи збільшують свої сили або готуються до будь-якої ескалації у прикордонні.

Ба більше, за словами Лантушенка, фіксується зменшення мінометних й артилерійських обстрілів протягом останніх кількох тижнів. Проте росіяни збільшили використання FPV та розвідувальних дронів.

Однак, російські військові щодня намагаються моніторити ситуацію в регіоні. 14 липня на Писарівську громаду окупанти здійснили скид з дрона пропагандистських інформаційних матеріалів із закликом до українських бійців скласти зброю та здатися в полон. Речник 117-ї ОБрТрО зауважив, що противник намагається більше проводити інформаційно-психологічні операції. Ситуація контрольована, але складна, Сили оборони готові надати відсіч будь-яким способам ворога вдатися до ескалації, додав він.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Російська Федерація не має достатньої кількості сил та засобів, аби наступати на Сумську область. Проте за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, потрібно готуватися до розвитку будь-яких ситуацій.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 липня розповіли, що ЗС РФ проводили диверсійно-розвідувальну роботу в районі кордону з Сумською та Чернігівською областями. За їхніми словами, росіяни зберігали резерви й гнучкість для того, аби розпочати наступ на Сумщині.