Готовится ли РФ к эскалации в приграничье: в ТрО рассказали о ситуации на Сумщине (видео)

Российские оккупанты пытаются мониторить ситуацию в Сумской области и проводят информационно-психологические операции. По словам представителя 117-й ОБрТрО Дмитрия Лантушенко, ситуация сложная, но контролируемая.

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Вооруженные силы Российской Федерации не накапливают свои силы и не готовятся к эскалации на госгранице с Сумской областью. Об этом сообщил представитель 117-й ОБрТрО Дмитрий Лантушенко в эфире "Эспрессо".

"Ситуация на границе в Сумской области действительно очень динамично меняется", — сказал Дмитрий Лантушенко.

Он отметил, что несколько недель назад фиксировалось увеличение количества российских войск, а именно личного состава и техники, тогда как сейчас, по данным разведки и подразделений Сил обороны, которые работают непосредственно и этой зоне ответственности, нельзя констатировать того, что оккупанты накапливают или увеличивают свои силы или готовятся к какой-либо эскалации в приграничье.

Более того, по словам Лантушенко, фиксируется уменьшение минометных и артиллерийских обстрелов в течение последних нескольких недель. Однако россияне увеличили использование FPV и разведывательных дронов.

Однако российские военные ежедневно пытаются мониторить ситуацию в регионе. 14 июля на Писаревскую громаду оккупанты осуществили сброс с дрона пропагандистских информационных материалов с призывом к украинским бойцам сложить оружие и сдаться в плен. Представитель 117-й ОБрТрО отметил, что противник пытается больше проводить информационно-психологические операции. Ситуация контролируемая, но сложная, Силы обороны готовы дать отпор любым способам врага прибегнуть к эскалации, добавил он.

Напомним, в начале июля стало известно, что Российская Федерация не имеет достаточного количества сил и средств, чтобы наступать на Сумскую область. Однако по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, нужно готовиться к развитию любых ситуаций.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 2 июля рассказали, что ВС РФ проводили диверсионно-разведывательную работу в районе границы с Сумской и Черниговской областями. По их словам, россияне сохраняли резервы и гибкость для того, чтобы начать наступление на Сумщине.