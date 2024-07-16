У Європі вивчають впровадження гібридних боєприпасів калібру 6,8х51 мм для стрілецького озброєння

Цей вид боєприпасів має як свої переваги, так і деякі недоліки. Однак незаперечною перевагою гібридних боєприпасів 6,8х51 мм зі 113-грамовою кулею є їхня швидкість і пробивна здатність.

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У світі армійського вогнепального озброєння революційні рішення з'являються досить рідко. Однак одним із них є гібридний патрон 6,8х51 мм, розроблений американською компанією SIG Sauer для армії США. За прикладом американців і в умовах нинішньої кризи у відносинах із Росією скандинавські країни виявляють підвищений інтерес до цього боєприпасу. Про це докладно йдеться в матеріалі Army Recognition.

Зазначається, що скандинавські армії прагнуть підвищити ефективність своїх збройних сил у поточній кризі з Росією. Напружена геополітична ситуація у Східній Європі, посилена військовими діями та словесними погрозами Москви за часів президента Володимира Путіна, спонукала країни НАТО, зокрема і в Скандинавському регіоні, переглянути свої потреби в обороні.

У зв'язку з цим найближчим часом заплановано серію офіційних презентацій, під час яких лідери SIG Sauer відвідають кілька скандинавських країн Європи на тлі прагнення підвищити боєздатність своїх армій через напруженість із РФ.

Переваги нового калібру

Компанія SIG Sauer розробила новий патрон калібру 6,8х51 мм, який радикально відрізняється від наявних патронів калібру 5,56х45 мм і 7,62х51 мм за стандартом НАТО. Використовуючи сталеву гільзу з латунним корпусом, патрон здатний витримувати набагато вищий тиск.

Гібридні боєприпаси 6,8х51 мм зі 113-грамовою кулею мають як значні переваги порівняно з наявними стандартами НАТО, так і певні недоліки.

Цей патрон має високу швидкість і пробивну здатність. Куля цього калібру здатна пробивати сучасні керамічні бронеплити, широко використовувані в армії різних країн. При цьому боєприпаси 6,8х51 мм мають відмінну дальність і точність стрільби.

Однак що стосується сумісності з новими видами набоїв, то безумовно, для стрільби ними потрібна спеціальна зброя, наприклад, гвинтівка XM7, обрана армією США.

Інтерес союзників і перспективи

SIG Sauer уже працює над створенням модифікованого снаряда, який можна експортувати союзникам, попри обмеження, які існують для американського варіанта. Скандинавські країни, ймовірно, будуть першими, хто адаптує свої армії під новий патрон 6,8х51 мм, що може призвести до його подальшого поширення серед країн НАТО.

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У перспективі планується використовувати штурмові гвинтівки й кулемети, адаптовані під цей патрон, для забезпечення високої бойової ефективності. Попри те, що на першому етапі новий боєприпас співіснуватиме з наявними стандартами, його впровадження може стати ключовим фактором у забезпеченні оперативної переваги та гнучкості армій у майбутньому.

"Інтерес скандинавських армій до гібридної зброї та боєприпасів калібру 6,8x51 мм є важливим кроком на шляху до модернізації їхніх військових можливостей. Перед обличчям поточних геополітичних викликів ця ініціатива пропонує стратегічну відповідь на необхідність підвищення ефективності та летальності збройних сил", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у грудні минулого року американські десантники провели серію випробувань нового виду гвинтівок під калібр 6.8-мм Common Cartridge. Це сімейство озброєння з маркуванням NGSW-Fire Control, яке порівняли зі старими 5,56-мм карабінами M4A1 Carbine і системами M249.