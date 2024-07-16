В Европе изучают внедрение гибридных боеприпасов калибра 6,8х51 мм для стрелкового вооружения

Данный вид боеприпасов имеет как свои достоинства, так и некоторые недостатки. Однако неоспоримым преимуществом гибридных боеприпасов 6,8х51 мм со 113-граммовой пулей является их скорость и пробивная способность.

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В мире армейского огнестрельного вооружения революционные решения появляются достаточно редко. Однако одним из них является гибридный патрон 6,8х51 мм, разработанный американской компанией SIG Sauer для армии США По примеру американцев и в условиях нынешнего кризиса в отношениях с Россией скандинавские страны проявляют повышенный интерес к этому боеприпасу. Об этом подробно говорится в материале Army Recognition.

Отмечается, что скандинавские армии стремятся повысить эффективность своих вооруженных сил в текущем кризисе с Россией. Напряженная геополитическая ситуация в Восточной Европе, усугубленная военными действиями и словесными угрозами Москвы при президенте Владимире Путине, побудила страны НАТО, в том числе и в Скандинавском регионе, пересмотреть свои потребности в обороне.

В этой связи в ближайшее время запланирована серия официальных презентаций, в ходе которых лидеры SIG Sauer посетят несколько скандинавских стран Европы на фоне стремления повысить боеспособность своих армий из-за напряженности с РФ.

Преимущества нового калибра

Компания SIG Sauer разработала новый патрон калибра 6,8х51 мм, который радикально отличается от существующих патронов калибра 5,56х45 мм и 7,62х51 мм по стандарту НАТО. Используя стальную гильзу с латунным корпусом, патрон способен выдерживать гораздо более высокое давление.

Гибридные боеприпасы 6,8х51 мм со 113-граммовой пулей обладают как значительными преимуществами по сравнению с существующими стандартами НАТО, так и определенными недостатками.

Данный патрон обладает высокой скоростью и пробивной способностью. Пуля данного калибра способна пробивать современные керамические бронеплиты, широко используемые в армии разных стран. При этом боеприпасы 6,8х51 мм обладают отличной дальностью и точностью стрельбы.

Однако что касается совместимости с новыми видами патронов, то безусловно, для стрельбы ими требуется специальное оружие, например, винтовка XM7, выбранная армией США.

Интерес союзников и перспективы

SIG Sauer уже работает над созданием модифицированного снаряда, который может быть экспортирован союзникам, несмотря на ограничения, существующие для американского варианта. Скандинавские страны, вероятно, будут первыми, кто адаптирует свои армии под новый патрон 6,8х51 мм, что может привести к его дальнейшему распространению среди стран НАТО.

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В перспективе планируется использовать штурмовые винтовки и пулеметы, адаптированные под этот патрон, для обеспечения высокой боевой эффективности. Несмотря на то, что на первом этапе новый боеприпас будет сосуществовать с существующими стандартами, его внедрение может стать ключевым фактором в обеспечении оперативного превосходства и гибкости армий в будущем.

"Интерес скандинавских армий к гибридному оружию и боеприпасам калибра 6,8x51 мм представляет собой важный шаг на пути к модернизации их военных возможностей. Перед лицом текущих геополитических вызовов эта инициатива предлагает стратегический ответ на необходимость повышения эффективности и летальности вооруженных сил", — подытожили обозреватели.

Напомним, в декабре прошлого года американские десантники провели серию испытаний нового вида винтовок под калибр 6.8-мм Common Cartridge. Это семейство вооружения с маркировкой NGSW-Fire Control, которое сравнили со старыми 5,56-мм карабинами M4A1 Carbine и системами M249.