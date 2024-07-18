ЗС РФ атакували на Сумщині: у ДПСУ пояснили, які сили кинув ворог

Сили оборони стежать за діями ЗС РФ поруч з Сумською областю, запевнив речник ДПСУ Андрій Демченко. Поки що на українську територію намагаються проникнути диверсанти, щоб, наприклад, навести на цілі російські ракети.

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Підрозділи ЗС РФ намагались прорвати кордон у Сумській області, але діяли лише диверсійно-розвідувальні групи. Головна мета ворога — не так просування вглиб України, як з'ясування позицій Сил оборони. Про деталі ситуації на Сумщині речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко розповів виданню "Українська правда".

Демченко пояснив, що станом на 18 липня російські війська дійсно активні на кордоні Сумської області. З його слів, ця активність все ж менша, ніж була раніше. Заяви у мережі про прорив у напрямку трьох сіл, Чуйківка, Рожковичі та Ситне, не відповідають дійсності. Насправді бойових зіткнень там не було, натомість намагались проникнути російські диверсанти, заявив посадовець.

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"В той же час треба розуміти, що певна активність диверсантів ворога звісно зберігається, однак значно менша ніж це було раніше", — сказав він.

Речник ДПСУ також назвав завдання російських ДРГ, які проникають через кордон на Сумщині. По-перше, вони вивідують місцерозташування бойових підрозділів Сил оборони. По-друге, наводять російські засоби ураження на потрібні цілі. По-третє, вчиняють диверсії проти українських бійців.

"Цю загрозу наші воїни добре розуміють, тому роблять все необхідне, щоб упереджувати спроби заходу диверсантів", — підсумував Демченко.

Наступ РФ на Сумську область

У ніч на 18 липня у соцмережах з'явились повідомлення про прорив російських військ на Сумщині. Повідомлення опублікував у соцмережі X (Twitter) автор, який пише під ніком "Старший сержант". У дописі називаються три села, про які згадав Демченко. Зі слів автора, спершу росіяни провели артилерійську підготовку, били з мінометів, а потім вперед пішли диверсійно-розвідувальні групи.

Українське командування у звіті станом на 8 год. 18 липня не писало про Чуйківку, Рожковичі та Ситне, де діяли російські ДРГ. У дописі вказується, що ворог дійсно "зберігає військову присутність" біля кордону, стріляє, запускає диверсантів, але не рушає вперед.

Бої на сході - ситуація на Сумщині 18 липні Фото: DeepState

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про ще одну спробу росіян прорвати кордон на Сумщині. Подія відбулась 11 червня. У росЗМІ з'явились повідомлення про дії підрозділів "кадирівців" у селі Рижківка: вони начебто зайняли населений пункт. Згодом з'ясувалось, що село — на самому кордоні і на його територію дійсно час від часу приходять росіяни, заявляють про окупацію, а потім виходять геть.

Нагадуємо, 13 липня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що можливий новий наступ ЗС РФ на півночі. Після цього з'явився коментар представника розвідка Андрія Юсова, який уточнив, що малось на увазі.