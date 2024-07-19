"Нові афганці": в Кремлі бояться, що окупанти відгукнуться Путіну проблемами, — росЗМІ

У РФ пройшла нарада, на якій обговорили ризики повернення мобілізованих з фронту. Чиновники очікують, що загарбники почнуть створювати банди та порушуватимуть закон.

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У Росії вважають, що мобілізовані росіяни "погано адаптуються" після повернення з передової й у майбутньому можуть спричинити бум злочинності. Як цього уникнути, ворожі чиновники не знають. Деталями 19 липня поділились у Meduza.

Під час наради голова політичного блоку адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко попередив чиновників, що повернення окупантів з війни в Україні стане "головним чинником політичних та соціальних ризиків" під час нового терміну Володимира Путіна. Він пояснив, що бійці "погано адаптуються" до цивільного життя. Окрім того, багато російських "добровольців" поїхали на фронт з колоній і після повернення беруться за старе — грабують, вбивають, ґвалтують тощо.

"Це може стати причиною невдоволення громадян, страху або навпаки агресії на адресу всіх військових, яких сприйматимуть під один гребінець. Зростання злочинності. Це проблема", — підкреслив неназваний учасник наради.

За даними ЗМІ, Кирієнко говорив про загрозу не лише з боку колишніх в’язнів, а загалом усіх мобілізованих. Він зазначив, що більшість росіян знають про війну лише з телевізора, а окупанти "бачили, як не працюють закони". Передбачається, що суспільство не готове розуміти й приймати військових.

Повідомляється, що в особистих розмовах чиновники вже називають бійців "новими афганцями" та бояться, що ті під впливом розчарування у житті почнуть створювати банди. При цьому конкретних варіантів, як таких проблем уникнути, Кирієнко не запропонував. Він лише згадав, що "буфер" між населенням і окупантами може створити "Час героїв".

Йдеться про програму, за якою російських військових хочуть навчати менеджменту. Деяким обраним серед учасників планують надавати "статусні посади" або депутатські мандати. Однак взяти участь зможуть лише загарбники, які мають вищу освіту та "досвід управління людьми". Очікується, що випускники стануть "містком між військовими та цивільними".

Зі слів джерел, у Кремлі очевидно поки що не цілком розуміють масштаб проблем, з якими може зіткнутися РФ після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, у Росії 19 липня засудили американського журналіста Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві. У редакції WSJ назвали його ув’язнення незаконним та розповіли, що іноземця позбавили зв’язку з рідними.

У росЗМІ передали, що в Бєлгородській області закрили усі дитсадки, розташовані в зоні 20 км від кордону з Україною. Місцевим мешканцям пропонують возити дітей у Бєлгород.