"Діяти на випередження": Буданов пояснив, коли зупиниться наступ ЗС РФ і що робити далі

Наступ ЗС РФ триває третій місяць і може продовжуватись ще два місяці, заявив голова ГУР Кирило Буданов. Розвідник вкотре порівняв бойові дії з футболом і сказав про 70-ту хвилину двобою. Аналогічні оцінки з його уст пролунали рік тому.

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Якщо російсько-українську війну порівняти з футбольним матчем, то події на сьогодні зупинились на 70-й хвилині гри. ЗС РФ і далі мають потенціал для наступу, але незабаром цей потенціал все ж зменшиться. Тоді настане момент для ЗСУ, щоб активно діяти і не дати можливість повторної активізації росіян. Про подальший перебіг війни голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів під час виступу у Київській школі економіці (KSE), про яку написав журнал Forbes Ukraine.

Буданов поспілкувався зі студентами KSE на низку тем, які стосуються російсько-української війни, ідеться у статі. Зокрема, він запевнив молодих людей, що перемога обов'язково буде, і тоді доведеться розв'язувати інші, не менш складні проблеми. На порталі "Українська правда" навели слова розвідника щодо наступального потенціалу росіян. На його думку, активність ЗС РФ триватиме ще 1,5–2 місяця, після цього піде на спад. Причина такого перебігу подій — особливості воєнних дій, коли жодна зі сторін не може активно наступати довше двох місяців поспіль.

"Будь-яка сторона понад два місяці не витягує", — навели журналісти слова розвідника.

Наступ ЗС РФ триває вже третій місяць, зауважив Буданов. Він запевнив, що саме три місяці тому у Кремля почались проблеми з набором нових солдатів до російського війська. Згідно з даними розвідки не вистачає ні мобілізованих, ні добровольців-контрактників, яким платять "великі суми грошей". Втім, попереду буде пауза у 4–5 місяців: цей час мають використати Сили оборони і лише від них залежить, чи буде новий наступ росіян.

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири–п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", — сказав голова ГУР Міноборони.

Зазначимо, у квітні 2023 року Буданов також згадав про те, на якій хвилині футбольного матчу перебуває війна РФ. З його слів, і тоді була 70 хв, але все ж ближче до 72–75. На його думку, цей час триватиме доти, поки "не пройдуть усі події на полі бою", сказав він "РБК-Україна".

Нагадуємо, 6 серпня на порталі The Times розповіли деталі про події у Малі, де стався успішний напад на найманців ПВК "Вагнер". Тим часом 5 серпня у інтерв'ю ТСН Буданов пояснив, які найближчі плани має РФ і чи розглядають росіяни повну окупацію Харківської області.