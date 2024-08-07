"Действовать на опережение": Буданов объяснил, когда остановится наступление РФ и что делать дальше

Наступление ВС РФ продолжается третий месяц и может продолжаться еще два месяца, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Разведчик в очередной раз сравнил боевые действия с футболом и сказал о 70-й минуте поединка. Аналогичные оценки из его уст прозвучали год назад.

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Если российско-украинскую войну сравнить с футбольным матчем, то события на сегодня остановились на 70-й минуте игры. ВС РФ и дальше имеют потенциал для наступления, но вскоре этот потенциал все же уменьшится. Тогда наступит момент для ВСУ, чтобы активно действовать и не дать возможность повторной активизации россиян. О дальнейшем ходе войны глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал во время выступления в Киевской школе экономики (KSE), о которой написал журнал Forbes Ukraine.

Буданов пообщался со студентами KSE на ряд тем, которые касаются российско-украинской войны, говорится в статье. В частности, он заверил молодых людей, что победа обязательно будет, и тогда придется решать другие, не менее сложные проблемы. На портале "Украинская правда" привели слова разведчика относительно наступательного потенциала россиян. По его мнению, активность ВС РФ продлится еще 1,5–2 месяца, после этого пойдет на спад. Причина такого хода событий — особенности военных действий, когда ни одна из сторон не может активно наступать дольше двух месяцев подряд.

"Любая сторона более двух месяцев не вытягивает", — привели журналисты слова разведчика.

Наступление ВС РФ продолжается уже третий месяц, отметил Буданов. Он заверил, что именно три месяца назад у Кремля начались проблемы с набором новых солдат в российскую армию. Согласно данным разведки не хватает ни мобилизованных, ни добровольцев-контрактников, которым платят "большие суммы денег". Впрочем, впереди будет пауза в 4–5 месяцев: это время должны использовать Силы обороны и только от них зависит, будет ли новое наступление россиян.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", — сказал глава ГУР Минобороны.

Отметим, в апреле 2023 года Буданов также упомянул о том, на какой минуте футбольного матча находится война РФ. По его словам, и тогда была 70 мин, но все же ближе к 72–75. По его мнению, это время будет длиться до тех пор, пока "не пройдут все события на поле боя", сказал он "РБК-Украина".

Напоминаем, 6 августа на портале The Times рассказали детали о событиях в Мали, где произошло успешное нападение на наемников ЧВК "Вагнер". Между тем 5 августа в интервью ТСН Буданов объяснил, какие ближайшие планы имеет РФ и рассматривают ли россияне полную оккупацию Харьковской области.