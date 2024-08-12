РФ задіяла свіжі резерви: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Торецька (карта)

Торецьк перебуває "в дуже скрутному становищі". За словами українського військового Станіслава Бунятова, ворог підсилює свої штурмові групи "мʼясом".

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За Нью-Йорк на Торецькому напрямку Донецької області йдуть запеклі бої. Збройні сили Російської Федерації задіюють свіжі резерви. Про це повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі 12 серпня.

"Йдуть важкі бої за Нью-Йорк. Зрозумівши що видавити наші підрозділи дуже важко, п*дари почали задіювати свіжі підрозділи для обходу з флангів", — сказав Станіслав Бунятов.

Він наголосив, що сам Торецьк наразі перебуває "в дуже скрутному становищі", окупанти продовжують підсилювати свої штурмові групи "мʼясом" та протискатися у населений пункт з декількох напрямків.

Ситуація на Торецькому напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку Донецької області російські військові здійснили вісім атак за підтримки авіації. Так, окупанти зосереджували зусилля у районах населених пунктів Залізне, Дружба й Нью-Йорк.

Ситуація у районі Торецька

Нагадаємо, 8 серпня аналітик BILD відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що українські військові відступили з декількох позицій біля Торецька Донецької області через загрозу оточення. Він зауважив, що ворог до останнього не міг прорвати оборону ЗСУ, збудовану ще у 2014 році.

Того ж дня у 53-й бригаді розповіли, що розвідникам вдалося повернути український прапор на будівлю спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №38 в Нью-Йорку. Зокрема, ворожий прапор було знищено точним ударом FPV-дрона.