Торецк находится "в очень трудном положении". По словам украинского военного Станислава Бунятова, враг усиливает свои штурмовые группы "мясом".

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За Нью-Йорк на Торецком направлении Донецкой области идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Российской Федерации задействуют свежие резервы. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале 12 августа.

"Идут тяжелые бои за Нью-Йорк. Поняв что выдавить наши подразделения очень трудно, п*дары начали задействовать свежие подразделения для обхода с флангов", — сказал Станислав Бунятов.

Он отметил, что сам Торецк сейчас находится "в очень трудном положении", оккупанты продолжают усиливать свои штурмовые группы "мясом" и протискиваться в населенный пункт с нескольких направлений.

Ситуация на Торецком направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Торецком направлении Донецкой области российские военные совершили восемь атак при поддержке авиации. Так, оккупанты сосредотачивали усилия в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

Ситуация в районе Торецка

Напомним, 8 августа аналитик BILD открытых данных Юлиан Репке сообщил, что украинские военные отступили с нескольких позиций возле Торецка Донецкой области из-за угрозы окружения. Он отметил, что враг до последнего не мог прорвать оборону ВСУ, построенную еще в 2014 году.

В тот же день в 53-й бригаде рассказали, что разведчикам удалось вернуть украинский флаг на здание специализированной общеобразовательной школы-интерната №38 в Нью-Йорке. В частности, вражеский флаг был уничтожен точным ударом FPV-дрона.