Росія змушена переглядати пріоритети роботи ППО через успішні атаки України, — Business Insider

За словами аналітиків, Росія має перевагу в обороні, однак Україна знаходить можливості уражати ППО противника. Успіхи Києва міг би підсилити дозвіл Заходу на використання далекобійної зброї вглиб російських територій.

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Через успішні удари України протиповітряна оборона Росії виявилася перенавантаженою і тепер країна змушена вирішувати, які об'єкти захищати насамперед. Відтак з'являються нові можливості для українських атак на слабші ділянки, кажуть експерти з військових дій. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

В Інституті вивчення війни минулого місяця заявили, що Росії не вистачає засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів, навіть у відносно безпечних районах. Джордж Баррос, аналітик ISW, зазначив, якщо Україні вдасться прорватися через першу лінію оборони, вона може проникнути глибше в російську територію, де немає належного захисту.

У червні Україна знищила 59 російських систем ППО — це другий за кількістю показник за весь час війни після липня 2023 року. Тоді було ліквідовано 73 одиниці. Попри те, що ці дані не підтверджені, зафіксовано знищення багатьох російських систем, включно з найсучаснішими.

Україна змушує Росію переглядати пріоритети у захисті, атакуючи дедалі більше об'єктів на російській території. Нещодавно західні союзники дозволили Києву використовувати їхню зброю для ударів по деяких військових цілях у Росії, тоді як раніше обмеження стосувалися лише російських окупованих територій в Україні.

Крім того, Київ посилив свої атаки дронами, вражаючи аеродроми та нафтові об'єкти, іноді на сотні кілометрів углиб Росії. Джастін Бронк, експерт з авіації з британського аналітичного центру Royal United Services Institute, сказав, що Україна намагається змусити Росію або залишити свої бази в радіусі кількох сотень миль від кордону, або витратити значні ресурси на їхній захист.

Бронк додав, що супутникові знімки за травень свідчать про те, що Росія зосередила деякі системи навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї у Ленінградській області.

На думку аналітика ISW Райлі Бейлі, "Росія не має достатньо активів, щоб широко прикрити свою західну частину від регулярних ударів безпілотників".

Удари по Криму

Україна також зосередилася на Криму, який Росія анексувала у 2014 році. Українські сили ведуть постійну кампанію проти російських засобів ППО в Криму, що змушує Росію перекидати свої системи, що ускладнює використання півострова як військового логістичного хабу.

Майкл Кларк, експерт з Росії та України в RUSI та Королівському коледжі Лондона, зазначив, що Україна у Криму досягла успіху у знищенні деяких російських радарів і зенітних систем. За його словами, Сили оборони атакують російську мережу ППО, "а потім використовують діри, які вони створили, щоб пройти й атакувати авіабази або, в деяких випадках, Севастополь, військово-морську базу".

Війна засобів ППО

Експерти вважають, що нинішній конфлікт став значною мірою війною засобів ППО, де Росія все ще має перевагу. Українські сили протиповітряної оборони значно менші та часто відчувають нестачу техніки.

Україна також перебуває в менш вигідному становищі, оскільки США не дозволяють використовувати надану їй далекобійну зброю для ударів по цілях в глибині російських територій, де зберігається багато літаків, що бомбардують Україну.

Надання такої зброї могло б урівноважити сили. Можливість вражати більше цілей на території РФ дозволила б Україні зупинити більше атак.

Нагадаємо, 14 серпня дрони СБУ та Сили оборони здійснили найбільшу атаку на чотири російські військові аеродроми за всю війну.