Россия вынуждена пересматривать приоритеты работы ПВО из-за успешных атак Украины, — Business Insider

По словам аналитиков, Россия имеет преимущество в обороне, однако Украина находит возможности поражать ПВО противника. Успехи Киева могло бы усилить разрешение Запада на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий.

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Из-за успешных ударов Украины противовоздушная оборона России оказалась перегруженной и теперь страна вынуждена решать, какие объекты защищать в первую очередь. Поэтому появляются новые возможности для украинских атак на более слабые участки, говорят эксперты по военным действиям. Об этом говорится в материале Business Insider.

В Институте изучения войны в прошлом месяце заявили, что России не хватает средств ПВО для защиты всех необходимых объектов, даже в относительно безопасных районах. Джордж Баррос, аналитик ISW, отметил, если Украине удастся прорваться через первую линию обороны, она может проникнуть глубже в российскую территорию, где нет надлежащей защиты.

В июне Украина уничтожила 59 российских систем ПВО — это второй по величине показатель за все время войны после июля 2023 года. Тогда было ликвидировано 73 единицы. Несмотря на то, что эти данные не подтверждены, зафиксировано уничтожение многих российских систем, включая самые современные.

Украина заставляет Россию пересматривать приоритеты в защите, атакуя все больше объектов на российской территории. Недавно западные союзники разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по некоторым военным целям в России, тогда как ранее ограничения касались только российских оккупированных территорий в Украине.

Кроме того, Киев усилил свои атаки дронами, поражая аэродромы и нефтяные объекты, иногда на сотни километров вглубь России. Джастин Бронк, эксперт по авиации из британского аналитического центра Royal United Services Institute, сказал, что Украина пытается заставить Россию либо оставить свои базы в радиусе нескольких сотен миль от границы, либо потратить значительные ресурсы на их защиту.

Бронк добавил, что спутниковые снимки за май свидетельствуют о том, что Россия сосредоточила некоторые системы вокруг резиденции Владимира Путина в Валдае в Ленинградской области.

По мнению аналитика ISW Райли Бейли, "Россия не имеет достаточно активов, чтобы широко прикрыть Западную Россию от регулярных ударов беспилотников".

Удары по Крыму

Украина также сосредоточилась на Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Украинские силы ведут постоянную кампанию против российских средств ПВО в Крыму, что заставляет Россию перебрасывать свои системы, что затрудняет использование полуострова как военного логистического хаба.

Майкл Кларк, эксперт по России и Украине в RUSI и Королевском колледже Лондона, отметил, что Украина в Крыму преуспела в уничтожении некоторых российских радаров и зенитных систем. По его словам, Силы обороны атакуют российскую сеть ПВО, "а затем используют дыры, которые они создали, чтобы пройти и атаковать авиабазы или, в некоторых случаях, Севастополь, военно-морскую базу".

Война средств ПВО

Эксперты считают, что нынешний конфликт стал в значительной степени войной средств ПВО, где Россия все еще имеет преимущество. Украинские силы противовоздушной обороны значительно меньше и часто испытывают недостаток техники.

Украина также находится в менее выгодном положении, поскольку США не позволяют использовать предоставленное ей дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российских территорий, где хранит много самолетов, бомбящих Украину.

Предоставление такого оружия могло бы уравновесить силы. Возможность поражать больше целей на территории РФ позволила бы Украине остановить больше атак.

Напомним, 14 августа дроны СБУ и Силы обороны совершили крупнейшую атаку на четыре российских военных аэродрома за всю войну.