Потрібен не Покровськ: експерт пояснив, яку мету переслідують росіяни на Донеччині (відео)

За словами Павла Нарожного, наразі російські війська на Покровському напрямку просуваються зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів.

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Ситуація на Покровському напрямку важка, але мета російських окупаційних військ — не сам Покровськ, а подальший рух на місто Костянтинівка Донецької області. Про це "24 каналу" заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

"Покровський напрямок важливий, тому що за Покровськом є дорога Мирноград – Краматорськ. За Краматорськом наступне місто – Костянтинівка і Часів Яр. Часів Яр – це наш форпост", — сказав Нарожний.

Він пояснив, що окупанти вже більш як пів року не можуть захопити Часів Яр, тому що перед ним канал, який працює як укріплення, а саме місто розташоване на панівній висоті

"Тому вони пішли стандартним шляхом – різанням шляхів постачання. Вони атакують з боку Покровська", — зазначив Нарожний

За його словами, в районі села Воздвиженка є ділянка, де ворог перебуває за 5-6 кілометрів від дороги на Костянтинівку. Друга ділянка – це саме місто Покровськ, яке приблизно за 7 – кілометрів від дороги. Оскільки противник уже кілька тижнів не може захопити Воздвиженку, тому і зосередився на Покровську, пояснив Нарожний.

"Не можу сказати, що там хаос, всі відступають чи кидають зброю. Так не є. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка", — наголосив Нарожний.

Експерт підкреслив, що така ситуація склалася через нестачу людей та російські атаки керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, 28 серпня співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою.

У цей же день офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що окупанти не зможуть швидко просунутися на Покровському напрямку.