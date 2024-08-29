Нужен не Покровск: эксперт объяснил, какую цель преследуют россияне в Донецкой области (видео)

По словам Павла Нарожного, сейчас российские войска на Покровском направлении продвигаются со скоростью сотни метров, а не километров.

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Ситуация на Покровском направлении тяжелая, но цель российских оккупационных войск — не сам Покровск, а дальнейшее движение на город Константиновка Донецкой области. Об этом "24 каналу" заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Покровское направление важно, потому что за Покровском есть дорога Мирноград — Краматорск. За Краматорском следующий город — Константиновка и Часов Яр. Часов Яр — это наш форпост", — сказал Нарожный.

Он пояснил, что оккупанты уже более полугода не могут захватить Часов Яр, потому что перед ним канал, который работает как укрепление, а сам город расположен на господствующей высоте

"Поэтому они пошли стандартным путем — обрезанием путей снабжения. Они атакуют со стороны Покровска", — отметил Нарожный

По его словам, в районе села Воздвиженка есть участок, где враг находится в 5-6 километрах от дороги на Константиновку. Второй участок — это сам город Покровск, который примерно в 7 — километрах от дороги. Поскольку противник уже несколько недель не может захватить Воздвиженку, поэтому и сосредоточился на Покровске, пояснил Нарожный.

"Не могу сказать, что там хаос, все отступают или бросают оружие. Так не есть. Враг продвигается со скоростью сотни метров, а не километров. Но ситуация тяжелая", — подчеркнул Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за нехватки людей и российских атак управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, 28 августа соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя.

В этот же день офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что оккупанты не смогут быстро продвинуться на Покровском направлении.