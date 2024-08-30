"Одна велика Буча": боєць ЗСУ пояснив, що очікує Україну у разі програшу РФ (відео)

За словами старшого лейтенанта ЗСУ Миколи Мельника, останніми роками інформаційна політика в Україні була "занадто заспокійливою" та призвела до поляризації суспільства.

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Українці повинні усвідомити, що альтернативою мобілізації є суцільна Буча в межах всієї держави. Про це в коментарі "Новини.LIVE" заявив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник.

"Робіть щось. Тому що, якщо українці не зрозуміють, що альтернатива мобілізації лише Буча, тобто етнічні чистки у непередбачуваних масштабах, бригади будуть без солдатів, бригади будуть відступати, а українці будуть перейматись тим, що наші "котики" не можуть тримати лінію. А як її тримати, коли на двох наших солдатів приходиться 30 росіян?", — сказав Мельник.

Він підкреслив, що інформаційна політика в Україні останніх кількох років була "занадто заспокійливою" та не робила наголос на тому, що у разі програшу "Україну очікує одна велика Буча".

"У нас чомусь суспільство вважає, що є армія, яка має воювати та гинути, а інші частини суспільства можуть спокійно танцювати на Ібіці та тішитись тим, що задонатили 10 гривень протягом місяця. Відбулась поляризація суспільства — це потрібно визнати", — зазначив Мельник.

Військовий також наголосив, що потрібно "врубати рубильник пропаганди" під егідою Офісу президента.

Нагадаємо, 29 серпня військовий експерт Павло Нарожний заявив, що ситуація на Покровському напрямку важка, але мета російських окупаційних військ — не сам Покровськ, а подальший рух на місто Костянтинівка.

У цей же день заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що наявність у військовозобов'язаного додатка "Резерв+" та електронного військово-облікового документа не виключає можливості того, що його викличуть до ТЦК та СП.