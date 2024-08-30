"Одна большая Буча": боец ВСУ пояснил, что ждет Украину в случае проигрыша РФ (видео)

По словам старшего лейтенанта ВСУ Николая Мельника, в последние годы информационная политика в Украине была "слишком успокаивающей" и привела к поляризации общества.

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Украинцы должны осознать, что альтернативой мобилизации является сплошная Буча в пределах всего государства. Об этом в комментарии "Новости.LIVE" заявил старший лейтенант ВСУ Николай Мельник.

"Делайте что-то. Потому что, если украинцы не поймут, что альтернатива мобилизации только Буча, то есть этнические чистки в непредсказуемых масштабах, бригады будут без солдат, бригады будут отступать, а украинцы будут переживать о том, что наши "котики" не могут держать линию. А как ее держать, когда на двух наших солдат приходится 30 россиян?", — сказал Мельник.

Он подчеркнул, что информационная политика в Украине последних нескольких лет была "слишком успокаивающей" и не делала упор на том, что в случае проигрыша "Украину ожидает одна большая Буча".

"У нас почему-то общество считает, что есть армия, которая должна воевать и погибать, а другие части общества могут спокойно танцевать на Ибице и радоваться тому, что задонатили 10 гривен в течение месяца. Произошла поляризация общества — это нужно признать", — отметил Мельник.

Военный также отметил, что нужно "врубать рубильник пропаганды" под эгидой Офиса президента.

Напомним, 29 августа военный эксперт Павел Нарожный заявил, что ситуация на Покровском направлении тяжелая, но цель российских оккупационных войск — не сам Покровск, а дальнейшее движение на город Константиновка.

В этот же день заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что наличие у военнообязанного приложения "Резерв+" и электронного военно-учетного документа не исключает возможности того, что его вызовут в ТЦК и СП.