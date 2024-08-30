ЗСУ показали, як FPV-дрони знищили кулемет "Утьос" у Харківській області (відео)

За даними ОТГ "Харків", розрахунки ударних FPV-дронів Нацгвардії отримали координати та ухвалили рішення завдати вогневого удару по позиціях загарбників.

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На Харківському напрямку бійці НГУ знищили кулемет "Утес" російських військ. Розрахунок аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку помітив ворожий бліндаж, де знаходився радянський великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм. Про це повідомляється в Telegram-каналі ОТУ "Харків".

"Координати цілі одразу було передано розрахункам ударних FPV-дронів Слобожанських гвардійців і було ухвалено рішення про завдання вогневого удару по позиціях загарбників", — ідеться в публікації.

Розрахунком ударних FPV-дронів "Strix" за допомогою двох безпілотників було завдано ураження по бліндажу, в якому знаходився кулемет. Першим дроном гвардійці знищили та розкрили сітку. Другим — знищили великокаліберний кулемет НСВТ 12,7.

Розрахунок ударних FPV-дронів Strix

Кулемет "Утес" НСВТ 12,7

НСВ "Утес" — це розробка Тульського конструкторського бюро кінця 60-х — початку 70-х рр., яка мала замінити застарілий і важкий ДШК. Кулемет призначений для боротьби з легкоброньованими цілями й вогневими засобами, а також для знищення повітряних цілей.

Нагадаємо, що російські війська застосували нову тактику — і спробували прорватися в центральну частину Вовчанська.

Також повідомлялося, що нардепка Мар'яна Безугла стверджує, що українська ППО могла збити щонайменше три власні літаки.