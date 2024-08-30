ВСУ показали, как FPV-дроны уничтожили пулемет "Утес" в Харьковской области (видео)

По данным ОТГ "Харьков", расчеты ударных FPV-дронов Нацгвардии получили координаты и приняли решение нанести огневой удар по позициям захватчиков.

Related video

На Харьковском направлении бойцы НГУ уничтожили пулемет "Утес" российских войск. Расчет аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении заметил вражеский блиндаж, где находился советский крупнокалиберный пулемет калибра 12,7-мм. Об этом сообщается в Telegram-канале ОТГ "Харьков".

"Координаты цели сразу были переданы расчетам ударных FPV-дронов Слобожанских гвардейцев и было принято решение о нанесении огневого удара по позиции захватчиков, говорится в публикации", — говорится в публикации.

Расчетом ударных FPV-дронов "Strix" с помощью двух беспилотников было нанесено поражение по блиндажу, в котором находился пулемет. Первым дроном гвардейцы уничтожили и раскрыли сетку. Вторым — уничтожили крупнокалиберный пулемет НСВТ 12,7.

Расчет ударных FPV-дронов Strix

Пулемет "Утес" НСВТ 12,7

НСВ "Утес" — это разработка Тульского конструкторского бюро конца 60-х — начала 70-х гг., которая должна была заменить устаревший и тяжелый ДШК. Пулемет предназначен для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, а также для уничтожения воздушных целей.

Напомним, что российские войска применили новую тактику — и попытались прорваться в центральную часть Волчанска.

Также сообщалось, что нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что украинская ПВО могла сбить по меньшей мере три собственных самолета.