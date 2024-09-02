За словами народного депутата, захоплення Донецької і Луганської областей є стратегічною задачею для російського президента. Росіяни кидають туди всі сили і якщо їх зупинити, то ресурси для наступу на інших фронтах у противника будуть вичерпані.

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Ситуація на Покровському напрямку є важкою. Якщо російські війська збережуть темпи наступу, то вже незабаром можуть дістатися до Покровська. Однак ефективність оборони залежатиме від рішень українського командування та наявних ресурсів. Своїми прогнозами щодо можливого розвитку бойових дій на Донбасі секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Голосу" Роман Костенко поділився в ефірі Radio NV.

Він висловив сподівання, що ворога не допустять до Покровська, а якщо і допустять, то він зазнає значних втрат під час просування.

"Якщо його (ворога — ред.) не зупинять, то він за деякий час буде там, і бої вже почнуться (за Покровськ — ред.). Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Дехто говорить, що це все, логістичні шляхи закриті, "ми не зможемо отримати оборону", і весь Донбас буде захоплений. Я з цим не згоден, тому що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є якісь висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не буде означати, що війна програна. Це буде ще одним боєм в цій війні. Жодної катастрофи — сто відсотків — не станеться. Головне, щоб це не стало в подальшому серією катастроф, які призведуть до подальшої поразки", — вважає Костенко.

Він додав, що для російської армії важливо прорватися саме в цьому напрямку, але якщо їх зупинити, то ресурси для наступу на інших фронтах у них будуть вичерпані. Костенко також розповів про стратегічні плани росіян, підкресливши, що для них важливо захопити Донецьку та Луганську області.

"Для Путіна це стратегічна задача. Ми бачимо, що він навіть жертвує Курськом. У нього немає особливих резервів, що й показала Курська операція. Він не знімає звідти сили і засоби. Для нього все ж таки Донецька, Луганська область важливіша, ніж навіть Курська. Тому що там такий кривавий каток уже запущений, що якщо його зараз зупинити, то другий раз його запустити буде дуже складно. Вони це розуміють, в топку кидають всіх", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін вважає, що у разі захоплення Покровська ЗС РФ можуть розвивати наступ у Донецькій області, або ж спробувати просунутися на південь.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що просування до Покровська може бути кульмінацією операції Росії.